Tăng cường hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ KH&CN và UBND tỉnh Cà Mau.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, tăng cường theo dõi tiến độ và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đến nay, trong tổng số 275 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 của Trung ương, tỉnh đã hoàn thành 171 nhiệm vụ, đạt trên 62% kế hoạch.

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của địa phương.

Về hạ tầng viễn thông, toàn tỉnh hiện có 6.994 trạm BTS, trong đó có 480 trạm 5G; tỷ lệ dân số được phủ sóng di động đạt 100%. Toàn bộ các ấp, khóm đã có kết nối cáp quang, sẵn sàng cung cấp dịch vụ Internet băng rộng.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Cà Mau đã cung cấp trực tuyến 100% thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tái thiết kế quy trình đối với các thủ tục có tần suất giao dịch cao. Ứng dụng iCaMau ghi nhận 56.392 lượt người dùng; các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số.

Trong xây dựng chính quyền số, hệ thống iOffice đã được liên thông đến 760 đơn vị; tỷ lệ ký số văn bản đạt 99,08%. Tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến ở cấp tỉnh và cấp xã lần lượt đạt 95,40% và 85,59%.

Trung tâm IOC đã liên thông dữ liệu thuộc 16 lĩnh vực. Tỉnh cũng ban hành các khung kiến trúc và quản trị dữ liệu với 188 danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở, làm cơ sở triển khai Kho dữ liệu dùng chung.

Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ KH&CN hướng dẫn thống nhất việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới về quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ; cơ chế tài chính, đặt hàng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và thương mại hoá kết quả nghiên cứu.

Tỉnh cũng đề nghị Bộ tư vấn mô hình chính quyền số dựa trên dữ liệu, kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn chất lượng, kết nối và chia sẻ dữ liệu; hỗ trợ khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác điều hành. Đồng thời, phối hợp lựa chọn, triển khai thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại 2 xã, phường trong giai đoạn 2026–2027, tận dụng các nền tảng hiện có và đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân cùng Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Đặc biệt, Cà Mau đề xuất Bộ hỗ trợ xây dựng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với lợi thế đặc thù của địa phương, tập trung vào chuỗi giá trị ngành tôm và mô hình RAS-IMTA; nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với Cua Cà Mau; xây dựng dữ liệu carbon rừng ngập mặn, nghiên cứu khả năng thí điểm tín chỉ carbon giai đoạn 2027–2030; ứng dụng công nghệ trong cảnh báo sụt lún, sạt lở và xâm nhập mặn.

Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Bộ hỗ trợ khảo sát, đánh giá tính cần thiết và khả thi của Trung tâm chiếu xạ đa năng gắn với Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai, đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng trạm quan trắc phóng xạ môi trường.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Bộ KH&CN đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm để Cà Mau bám sát chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, đoàn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng AI, xây dựng kho dữ liệu số dùng chung đồng bộ, bài bản, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính phát biểu, khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ Cà Mau phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cà Mau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính; tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia đầu ngành. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực để hiện thực hoá các đề xuất công nghệ trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế đặc thù của địa phương ở vùng cực Nam Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp, định hướng và đề xuất của Đoàn công tác. Đồng chí nhấn mạnh, tôm và cua là hai ngành hàng kinh tế chủ lực của địa phương. Vì vậy, Cà Mau mong muốn Bộ KH&CN tiếp tục hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, giữ vững vị thế thủ phủ tôm của cả nước và từng bước khẳng định thương hiệu quốc gia.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng thông tin thêm về việc Cà Mau đang đối mặt với tình trạng sạt lở và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Nếu không có giải pháp căn cơ, tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế người dân và mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Do đó, tỉnh mong muốn Bộ KH&CN hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, Cà Mau xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm và tập trung hoàn thiện hệ thống dữ liệu cơ sở. Tỉnh mong muốn Bộ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và tạo điều kiện đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động của địa phương, từng bước hiện thực hoá mục tiêu xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân ngay từ cơ sở.

Dịp này, Bộ KH&CN và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026–2030.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Trung Tính (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân

ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất phối hợp triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành tôm bền vững; phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm Cua Cà Mau được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; ứng dụng công nghệ trong cảnh báo thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số cấp xã, phát triển chính quyền số, hạ tầng số và quản trị dữ liệu; ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân và bảo đảm an toàn bức xạ; kết nối nguồn lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực khoa học, công nghệ.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải trao quà lưu niệm đến Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân.

Đoàn công tác Bộ KH&CN cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030.

Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Bộ KH&CN và tỉnh Cà Mau trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết, tạo động lực tăng trưởng mới, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Trên cơ sở phát huy lợi thế kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản, hệ sinh thái rừng ngập mặn và vị trí địa lý vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc, hai bên ưu tiên thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ sinh học và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào những chuỗi giá trị, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh./.