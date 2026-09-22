Tăng cường hợp tác phát triển giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai

Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh Sơn La.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh Lào Cai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, hai tỉnh Sơn La và Lào Cai đã chủ động hợp tác và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, ban ngành hai bên được thực hiện thông suốt, thiết thực; các cơ quan đã ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp và thường xuyên tổ chức các đoàn công tác để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Phối hợp triển khai các chương trình khảo sát tour liên kết trọng điểm nhằm kết nối hành lang du lịch an toàn giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc, tiêu biểu như tour "Bản Hùng ca Tây Bắc".

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh Lào Cai đã tích cực hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản, OCOP của Sơn La vào hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ và điểm trưng bày của tỉnh; đồng thời hỗ trợ thông tin thông quan, kết nối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Phối hợp khai thác hiệu quả 8 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Sơn La đi Lào Cai và ngược lại. Đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trong các năm 2023, 2024 và 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh đã hỗ trợ lẫn nhau trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác tỉnh Sơn La, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu tỉnh Sơn La. Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới, với các điều kiện về không gian phát triển, kết nối hạ tầng và thể chế thông thoáng sẽ mở ra nhiều cơ hội gắn kết lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Lào Cai với tiềm năng sản xuất, du lịch và năng lượng của Sơn La, đòi hỏi hai tỉnh cần chuyển tư duy hợp tác từ “phối hợp từng việc” sang “cùng kiến tạo động lực phát triển”, nâng hợp tác từ những hoạt động riêng lẻ lên liên kết vùng thực chất, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển của hai địa phương. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Sơn La với tinh thần chân thành, trách nhiệm và tin cậy; chủ động trao đổi, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, cùng các đồng chí tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đến cùng các nội dung đã thống nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Đồng thời khẳng định, tỉnh Sơn La luôn xác định việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Lào Cai là một trong những hướng đi chiến lược, thiết thực nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của hai tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và đất nước.

Để việc thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác đi vào thực chất, chiều sâu, hiệu quả cao, tỉnh Sơn La trân trọng đề nghị tỉnh Lào Cai tăng cường hợp tác, hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Sơn La trong phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng và nâng cao năng lực logistics; tạo cơ chế thuận lợi và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La thông qua hệ thống cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Kết nối du lịch liên tỉnh trên cơ sở lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, từng bước hình thành và định vị thành công tuyến du lịch đặc trưng "Con đường di sản Tây Bắc": Sa Pa - Bắc Hà - Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải - Mộc Châu - lòng hồ thủy điện Sơn La - Điện Biên, qua đó gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đẳng cấp và bền vững, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của cả vùng. Tăng cường trao đổi, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh và logistics thông minh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại quy mô vùng; chia sẻ kinh nghiệm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh… Qua đó, giúp hai tỉnh chủ động đón đầu cơ hội, vượt qua thách thức, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, với các nội dung trọng tâm như: Hai địa phương sẽ đồng kiến nghị Trung ương xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Sơn La - Lào Cai, phấn đấu khởi công trước năm 2030; trước mắt rà soát, nâng cấp các tuyến đường bộ liên kết giữa 2 tỉnh, mở rộng không gian kinh tế liên tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, du lịch trên cơ sở lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa; hợp tác phát triển công nghiệp – năng lượng – khoáng sản chế biến sâu, bảo vệ môi trường…Về xuất nhập khẩu, hai bên thống nhất kiến nghị bố trí cơ chế "Luồng xanh", ưu tiên rút ngắn thủ tục để thông quan nhanh chóng các mặt hàng trái cây tươi và nông sản của Sơn La tại các cửa khẩu của Lào Cai; xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực (real-time) từ các trạm quan trắc để nâng cao hiệu quả cảnh báo sớm lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các vùng giáp ranh…

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà lưu niệm cho tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà lưu niệm cho tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại dự án nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà đơn vị thi công dự án nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc.

Trước đó, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai đã đến tham quan dự án nhà ở xã hội Bình Minh Tây Bắc (thuộc khu đô thị Yên Bái Riverside).