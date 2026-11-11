Tăng cường hợp tác phát triển giáo dục giai đoạn 2026 - 2031

Nội dung làm việc tập trung vào việc triển khai Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 11/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng, hướng đến tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý giáo dục địa phương và cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học sư phạm.

Việc hợp tác được kỳ vọng tạo điều kiện phát huy thế mạnh của Trường Đại học Sư phạm trong đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ chuyên môn, đồng thời gắn hoạt động của nhà trường với yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố. Ngành giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo giáo viên có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục.

Đây cũng là cơ sở để hai đơn vị nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, tăng cường kết nối giữa đào tạo sư phạm và thực tiễn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới. Thông qua hoạt động phối hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hướng đến phát huy hiệu quả nguồn lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của thành phố trong những năm tới.