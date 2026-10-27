Tăng cường hợp tác phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC) tại buổi làm việc. (Ảnh: NEAC)

Tại buổi làm việc, ông Minaxay Philavong, Giám đốc LANIC chia sẻ về quá trình nâng cấp hạ tầng chứng thực chữ ký số, phát triển các dịch vụ tin cậy và kế hoạch sửa đổi Luật Chữ ký điện tử của Lào. Theo đó, việc sửa đổi luật hướng tới hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng sự phát triển của công nghệ và mở rộng ứng dụng chữ ký điện tử trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Phía Lào mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chính sách và quản lý các dịch vụ tin cậy.

Ông Minaxay Philavong, Giám đốc Trung tâm Internet quốc gia Lào (LANIC) tại buổi làm việc. (Ảnh: NEAC)

Về phía Việt Nam, đại diện NEAC đã giới thiệu những kết quả nổi bật trong phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy. Tính đến ngày 15/10/2026, cả nước đã cấp phát khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, đưa tỷ lệ phổ cập chữ ký số trong dân số trưởng thành đạt 52,26%. Đồng thời, NEAC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý hoạt động chứng thực chữ ký số.

Trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chính sách, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc NEAC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khung pháp lý để phát triển các dịch vụ tin cậy. Từ thực tiễn triển khai Luật Giao dịch điện tử năm 2023 của Việt Nam, Giám đốc NEAC đề xuất phía Lào nghiên cứu bổ sung quy định về dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu, phục vụ nhu cầu giao kết hợp đồng điện tử và các giao dịch trên môi trường số.

Đặc biệt, bà Hương cũng lưu ý những vấn đề pháp lý mới đặt ra từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống tự động. Vì vậy, việc xây dựng chính sách cần vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và trách nhiệm pháp lý đối với thông điệp dữ liệu trong tương lai.

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: NEAC)

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi làm việc là trao đổi về phương án công nhận lẫn nhau đối với chữ ký số giữa Việt Nam và Lào; NEAC đã giới thiệu mô hình Danh sách tin cậy chung (Trust List), trong đó mỗi quốc gia xây dựng và công bố danh sách các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đáp ứng yêu cầu, làm cơ sở nghiên cứu cơ chế xác thực, chấp nhận chữ ký số giữa hai nước.

Thông qua buổi làm việc, NEAC và LANIC tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất những định hướng phối hợp trong thời gian tới, đặc biệt là nghiên cứu công nhận lẫn nhau về chữ ký số. Đây là cơ sở để hai bên từng bước triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giữa Việt Nam và Lào.