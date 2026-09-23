Tăng cường hợp tác phát triển các sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận về chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tuyển chọn, tạo các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và cơ cấu giống của tỉnh để xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Trong đó, tập trung phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực như chè, chuối, bưởi và các sản phẩm có lợi thế khác theo hướng khép kín từ nuôi trồng, sản xuất đến chế biến sâu, hướng tới thị trường xuất khẩu.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến nông sản quy mô lớn; xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của Phú Thọ.

Giáo sư, tiến sĩ Lê Đức Thảo - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, Phú Thọ xác định nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, vừa góp phần bảo đảm an ninh lương thực, vừa đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Vì vậy, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, tiếp nhận các giống mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh; từ đó xây dựng đề án phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng, sản xuất, thu hoạch và chế biến, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo cơ sở để phát triển, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan trao đổi cụ thể các nội dung hợp tác với Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam về phát triển các sản phẩm nông nghiệp giá trị kinh tế cao giai đoạn 2026-2035, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định.