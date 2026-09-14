Tăng cường hợp tác pháp luật với tỉnh Ontario (Canada)

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, trao đổi với các cơ quan, tổ chức của Canada, nhất là trong hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư Canada.

Thông tin về những định hướng phát triển lớn của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Việt Nam đang triển khai nhiều giải pháp đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy các thành phần kinh tế. Trong đó, ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế; cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, khơi thông và giải phóng các nguồn lực xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tặng quà lưu niệm cho ông Doug Downey, Tổng Chưởng lý tỉnh Ontario, Canada.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2026 – 2031, đồng thời xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là những đột phá quan trọng hàng đầu. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Tư pháp tỉnh Ontario trong các lĩnh vực: Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, rà soát hệ thống pháp luật; hoàn thiện chiến lược xây dựng pháp luật quốc gia; đánh giá, kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính ngay từ khâu xây dựng chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật; chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Tư pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác về trợ giúp pháp lý và quản lý hành chính tư pháp.

Chia sẻ thêm tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp lý. Việc kết nối giữa các cơ quan tư pháp, cơ sở đào tạo và tổ chức nghề nghiệp của hai bên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, trọng tài viên và các chức danh tư pháp khác, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ đối với các chương trình hợp tác kỹ thuật, trong đó có những dự án phục vụ xây dựng chiến lược, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực pháp luật. Hai bên có thể nghiên cứu, triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam, gắn với những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong thực tiễn.

ông Doug Downey, Tổng Chưởng lý tỉnh Ontario, Canada tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến hoạt động tư pháp, việc hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về những lợi ích, rủi ro của AI, cũng như kinh nghiệm quản lý, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực pháp luật được đánh giá là hướng đi thiết thực. Đây cũng là những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của giới học giả và các cơ quan tư pháp trong khu vực ASEAN.

Thứ trưởng tin tưởng, thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo, bồi dưỡng, quan hệ hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Canada nói chung, giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và tỉnh Ontario nói riêng, sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.