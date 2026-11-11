Tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp với Australia

Thăm và làm việc với Bộ Tổng Chưởng lý Australia; ký Chương trình hợp tác năm 2027-2028 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Bộ Tổng Chưởng lý Australia

Tại buổi làm việc với Bộ Tổng chưởng lý Australia, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và nhiệt tình của Ngài Chris Collett, Thứ trưởng Bộ Tổng Chưởng lý Australia dành cho Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam và nhắc lại về chuyến thăm song phương của Thứ trưởng tại Australia vào tháng 11/2022. Trưởng đoàn công tác của Bộ Tư pháp bày tỏ vui mừng về những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa Việt Nam - Australia trên nhiều lĩnh vực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, quan hệ giữa hai nước đã ghi dấu mốc phát triển quan trọng khi chính thức được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 07/3/2024.

Gần đây, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước vào tháng 8/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Lãnh đạo hai Bên đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia, tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện lên một tầm cao mới, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà nước, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Australia nói chung, giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng chưởng lý Australia nói riêng cũng đã có những bước phát triển tích cực, đặc biệt kể từ sau khi hai Bộ ký Bản ghi nhớ hợp tác năm 2012.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhận định, hợp tác giữa hai Bộ vẫn chưa thật sự tương xứng với nhu cầu và khả năng của mỗi Bên cũng như với tính chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước hiện nay. Đây cũng là vấn đề ưu tiên để hai Bên cần tiếp tục quan tâm, xác định những lĩnh vực ưu tiên và có các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn trong thời gian tới.

Đặc biệt, hiện nay, theo Nghị định số 383/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/11/2026, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo vệ, bảo đảm quyền con người; đồng thời quản lý nhà nước đối với các dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Trong đó, Bộ Tư pháp mới được giao thêm chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Bên cạnh đó, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược then chốt, tập trung vào đột phá thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và phát triển con người, nhằm đưa Việt Nam bước vào "kỷ nguyên mới", trong đó trực tiếp liên quan đến công tác pháp luật là Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, xác định đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Để triển khai Nghị quyết này, Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban là Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; Đảng ủy Bộ Tư pháp được giao làm Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thứ trưởng Chris Collett ký Chương trình hợp tác năm 2027-2028 giữa hai Bộ.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tư pháp đang được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật và tư pháp của Việt Nam. Đây cũng là những lĩnh vực mà Australia có nhiều kinh nghiệm và là thế mạnh, đồng thời hai Bộ chúng ta có thể tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác thực chất trong thời gian tới.

Do vậy, trong khuôn khổ chuyến thăm này, việc hai Bộ có thể ký kết Chương trình hợp tác năm 2027-208 là thể hiện sự đồng lòng, thiện chí của hai Bên trong việc cụ thể hóa các cam kết của Lãnh đạo cấp cao của hai nước tại Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia (thông qua vào tháng 8/2026 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm).

Trong đó, hợp tác giữa hai Bộ là 1/29 nội dung hợp tác chiến lược được đưa vào Tuyên bố chung, cụ thể, tại nội dung Làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp, mục 7 đã nêu: “Hai Bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, triển khai hiệu quả Ý định thư năm 2024 về tiếp tục hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Australia. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về tương trợ tư pháp, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trên cơ sở các điều ước quốc tế đã ký giữa hai nước”.

Đồng tình với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, Ngài Chris Collet, Thứ trưởng, Bộ Tổng Chưởng lý Australia khẳng định Bộ Tổng Chưởng lý Australia nói riêng, các cơ quan pháp luật và tư pháp của Australia nói chung luôn có thiện chí trong việc triển khai các hoạt động hợp tác thuộc khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác đã ký năm 2012.

Bên cạnh đó, Ngài Chris Collet bày tỏ vui mừng về việc, trong thời qua, hai Bên đều chủ động và tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ thông qua việc ký kết các Ý định thư năm 2014 và 2024 về tiếp tục hợp tác pháp luật và tư pháp. Khẳng định và đồng tình với nhận định của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về việc hai Bộ ký kết Chương trình hợp tác năm 2027-2028 trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc này sẽ mở ra những bước khởi đầu mới cho việc cụ thể hoá Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ ký năm 2012, đảm bảo sự hợp tác giữa hai Bộ là có tính kết nối, kế thừa và không có “sự đứt gãy” trong triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ. Trên cơ sở thông tin mà Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam chia sẻ, Ngài Chris Collet cho rằng bên cạnh những chức năng tương đồng thì hai Bộ cũng có những thẩm quyền và lĩnh vực quản lý khác. Tuy nhiên, theo Ngài Thứ trưởng, đó chính là những tiềm năng hợp tác đa dạng giữa hai Bộ.

Kết thúc buổi làm việc, hai Thứ trưởng đã ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2027-2028, theo đó, các hoạt động hợp tác cụ thể sẽ được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng như trao đổi các đoàn công tác, tổ chức các tọa đàm trực tuyến trên nhiều lĩnh vực vừa là thế mạnh, vừa là nhu cầu của cả hai Bên như trọng tài, hòa giải thương mại, tương trợ tư pháp về dân sự, ứng dụng trí tuệ nhân tạo-AI và công nghệ thông tin trong xử lý và giải quyết các công việc thuộc chức năng và nhiệm vụ của hai Bộ.

Thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Ngày 10/11/2026, tại buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã trao đổi thông tin chi tiết về mục đích, yêu cầu và chương trình làm việc tổng thể của Đoàn công tác Bộ Tư pháp tại Australia.

Nhân dịp này, Thứ trưởng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế, pháp luật và các chính sách liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có chủ trương không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, nâng cấp trụ sở làm việc, cũng như chăm lo điều kiện sinh hoạt, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên ngành ngoại giao đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác ở xa Tổ quốc.

Đoàn thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Đánh giá cao vai trò cầu nối quan trọng của các cơ quan đại diện, Thứ trưởng đề nghị Tổng Lãnh sự quán tại Sydney nói riêng và các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại Australia nói chung tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp ở nước ngoài, đặc biệt là công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, giải quyết các vấn đề về quốc tịch, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, chứng thực và tương trợ tư pháp. Sự gắn kết chặt chẽ giữa hai Bộ, ngành và các cơ quan đại diện sẽ giúp tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về mặt pháp lý, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt nhất các nhu cầu chính đáng của bà con.

Đoàn thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng đã dành thời gian chia sẻ và trao đổi sâu rộng về công tác bảo hộ công dân, nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm công tác cần được quan tâm hàng đầu. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tư pháp luôn sẵn sàng sát cánh, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất và giải quyết thấu đáo các vấn đề pháp lý liên quan đến công dân Việt Nam và người gốc Việt. Gắn liền với chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực của cơ quan đại diện và mong muốn Tổng Lãnh sự quán tiếp tục phát huy vai trò là mái nhà chung, hỗ trợ bà con kiều bào tại Australia hội nhập tốt vào xã hội sở tại, tuân thủ pháp luật nước bạn nhưng vẫn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Qua đó, tiếp tục hiện thực hóa chủ trương nhất quán của Đảng xem cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc, đồng thời tích cực kêu gọi, huy động các nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết của cộng đồng người Việt tại Australia nói chung và Sydney nói riêng cùng chung tay đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thăm và làm việc với Đại học Daekin, Melbourne

Ngày 05/11/2026, tại buổi làm việc với Đại học Daekin, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao việc Trường đã và đang cấp nhiều học bổng cho các cơ quan của Việt Nam trong đó có các cơ quan pháp luật và tư pháp. Đây là minh chứng thể hiện sự tin cậy trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng mong muốn hai Bên mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đa dạng hóa các hình thức hợp tác.

Theo đó, bên cạnh hợp tác với Trường Đại học Luật Hà Nội để triển khai các chương trình đào tạo liên thông, chương trình 2+2, chương trình 3+1, Trường Đại học Daekin có thể mở rộng hợp tác với Bộ Tư pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp; hỗ trợ đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo các chức danh tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chấp hành viên thuộc thẩm quyền của Học viện Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.

Thăm và làm việc với Đại học Daekin.

Nhất trí với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Giáo sư David Halliwell, Phó Chủ tịch Đại học Daekin tin tưởng trên nền tảng hợp tác hiệu quả giữa Trường Đại học Daekin và Trường Đại học Luật Hà Nội thời gian qua, hai Bên hiện đang có nhiều tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nội dung, việc hai Bên tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thuộc khuôn khổ các thỏa thuận, chương trình đã ký kết, cũng như nghiên cứu để triển khai các hình thức hợp tác mới là hoàn toàn khả thi.

Thăm và làm việc với Đại học Daekin.

Thăm và làm việc với Trường Luật, Đại học Melbourne

Ngày 06/11/2026, tại buổi làm việc với Trưởng Luật, Đại học Mebourne, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao về danh tiếng và tầm ảnh hưởng của g Đại học Melbourne, đặc biệt là Trường Luật trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật nói riêng và các cơ sở đào tạo trên thế giới nói chung. Thứ trưởng cũng cảm ơn Chính phủ Australia nói chung, Trưởng Luật, Đại học Mebourne đã và đang hỗ trợ, cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam trong đó có các cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp. Các cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp Việt Nam sau khi kết thúc chương trình học tập tại Trưởng Luật, Đại học Melbourne đã phát huy và tận dụng tốt các kiến thức, kinh nghiệm cho quá trình công tác, nhiều người đã và đang giữ một số cương vị và trọng trách cao tại Bộ Tư pháp và các cơ quan pháp luật và tư pháp của Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chia sẻ về những nhiệm vụ và trọng trách quan trọng mà Bộ Tư pháp nói chung, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp nói riêng như Học viện Tư pháp và Trường Đại học Luật đang được Đảng và Nhà nước giao nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp, cũng như nguồn nhân lực pháp luật đáp ứng với chủ trương, định hướng tại Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025 đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, xác định đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán.

Đặc biệt, với việc Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1612/QĐ-TTg ngày 20/8/2026 về phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội được Chính phủ tin tưởng, lựa chọn vào Top 12 trường dẫn dắt dẫn dắt, gánh vác trọng trách tạo ra bước đột phá về chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030, Việt Nam mong muốn cử thêm nhiều học viên theo học tại Trường Đại học Melbourne trong khuôn khổ các Đề án này.

Thăm và làm việc với Trường Luật, Đại học Melbourne.

Giáo sư Andrew Godwin, Trường Luật, Đại học Melboure bày tỏ sự tán thành với các nhận định của Thứ trưởng về tiềm năng hợp tác lớn và rất khả thi giữa Trường và Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng, giữa Trường và Bộ Tư pháp nói chung, đặc biệt là sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của hai Bên về các vấn đề có tính thời sự toàn cầu hiện nay như sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ số, các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu, các tranh chấp thương mại quốc tế… Trường Luật nói riêng và Đại học Mebourne nói chung rất mong chờ vào sự hợp tác của hai Bên trông thời gian tới. Giáo sư Andrew Godwin mong sớm nhận được các đề xuất cụ thể của Bộ Tư pháp về hợp tác giữa hai Bên, đặc biệt là các đề xuất mà Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam đề cập liên quan đến việc mở rộng “hệ sinh thái hợp tác về đào tạo” giữa hai Bên, theo đó, hợp tác giữa Đại học Mebourne với Bộ Tư pháp không chỉ bó hẹp trogn phạm vi hợp tác với Trường Đại học Luật Hà Nội mà còn mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp; đào tạo các chức danh tư pháp (luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên,, công chứng viên, đấu giá viên) và đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ chấp hành viên của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự của Việt Nam.

Thăm và làm việc với Đại học Monash, Melbourne

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh bày tỏ vui mừng khi quay trở lại thăm và làm việc với Đại học Monash và vui mừng nhận thấy những kết quả hợp tác rõ rệt giữa hai Bên trong 04 năm qua, đặc biệt là hợp tác giữa Đại học Monash với Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua việc tổ chức các đoàn công tác các cấp, đặc biệt là việc hiện nay hai Bên đang triển khai hiệu quả chương trình hợp tác 3+1. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị hai Bên tiếp tục phát huy các tiềm năng hợp tác sẵn, có, nghiên cứu và để xuất triển khai đa dạng các loại hình hợp tác như: thúc đẩy hợp tác đào tạo và trao đổi sinh viên (nghiên cứu triển khai chương trình trao đổi sinh viên 01 học kỳ, công nhận tín chỉ, tổ chức các kháo đào tạo mùa hè-mùa xuân và mùa đông, hỗ trợ học phí để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên Việt Nam…); thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (thực hiện các nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, tổ chức các chương trình giảng dạy thỉnh giảng…); xây dựng cơ chế hợp tác và đầu mối triển khai…

Bên cạnh hợp tác với Trường Đại học Luật Hà Nội, Thứ trưởng mong muốn Đại học Monash nghiên cứu, mở rộng hệ sinh thái hợp tác với Bộ Tư pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp, đặc biệt là các cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với Học viện Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự trong đào tạo các chức danh tư pháp và đào tạo đội ngũ chấp hành viên của hệ thống thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp. Để đảm bảo tính hiệu quả trong sự hợp tác giữa hai Bên, Thứ trưởng đề nghị hai Bên cùng nghiên cứu, xây dựng, đàm phán và ký Bản Ghi nhớ hợp tác hoặc ký các chương trình hợp tác hàng năm.

Thăm và làm việc với Đại học Monash.

Cùng nhận định với Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh về những thành quả hợp tác hiệu quả của hai Bên trong thời gian qua, Giáo sư Tim Dunne, Giám đốc học vụ-Phó Hiệu trưởng cấp cao, Đại học Monash rất mong sớm nhận được những đề xuất hợp tác cụ thể của Bộ Tư pháp, theo đó, hai Bên có thể sớm nghiên cứu và phối hợp triển khai. Các đề xuất cụ thể có thể được gửi trực tiếp thông qua các đầu mối do hai Bên chỉ định.

Thăm và làm việc với 03 cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học New South Wales (UNSW), Sydney: Trường Luật và Tư pháp, Trung tâm Nghiên cứu về giới, Trường Chính sách và Quản trị công

Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ sở đào tạo của Australia, sáng ngày 11/11/2026, Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đại học New South Wales (UNSW) tại Sydney, Australia. Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác học thuật, đào tạo và nghiên cứu giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và UNSW. Trọng tâm của buổi làm việc là các cuộc gặp gỡ và trao đổi chuyên sâu với ba đơn vị nòng cốt của UNSW trong lĩnh vực pháp luật, quản trị là: Trường Luật và Tư pháp, Trung tâm Nghiên cứu về giới, Trường Chính sách và Quản trị công, cụ thể là:

(i) Đẩy mạnh nghiên cứu và liên kết đào tạo với Trường Luật và Tư pháp (UNSW Law & Justice)

Tại buổi làm việc với UNSW Law & Justice – cơ sở đào tạo luật hàng đầu của liên bang Australia, hai Bên đã thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Đoàn công tác đề xuất UNSW chuyển giao mô hình giáo dục thực hành luật (Clinical Legal Education), giúp sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cọ xát thực tiễn, đồng thời hỗ trợ chuẩn hóa chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ luật của Trường Đại học Luật Hà Nội tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Thăm và làm việc với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học New South Wales.

Về công tác nghiên cứu, hai trường thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng nội dung nghiên cứu, phát triển ý tưởng, lựa chọn tạp chí quốc tế và hoàn thiện bài viết khoa học. UNSW sẽ tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn trực tiếp cho giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Luật Hà Nội, hướng tới việc hình thành các nhóm nghiên cứu chung và công bố các bài viết đồng tác giả, đặc biệt trong các lĩnh vực đương đại như giải quyết tranh chấp đầu tư, thương mại quốc tế và biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai Bên cũng định hướng thiết lập các chương trình liên kết đào tạo (3+1) cấp song bằng cử nhân của Trường Đại học Luật Hà Nội và thạc sĩ của đại học UNSW; thúc đẩy trao đổi học giả (visiting scholars) thông qua các chương trình nghiên cứu ngắn hạn, sau tiến sĩ tại UNSW hoặc mời giáo sư UNSW thỉnh giảng tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Thăm và làm việc với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học New South Wales.

(ii) Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và đào tạo pháp luật với Trung tâm về Giới:

Trao đổi với Trung tâm về Giới của Trường Luật và tư pháp của UNSW, Đoàn công tác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép giới trong hoạch định chính sách, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật và trong lĩnh vực đào tạo luật cũng như đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề xuất UNSW chia sẻ phương pháp lồng ghép bình đẳng giới vào chương trình, học liệu các học phần luật, cũng như phát triển nội dung đào tạo chuyên sâu về "Gender and Law" (Giới và Pháp luật).

Thăm và làm việc với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học New South Wales.

Hai Bên cũng thảo luận việc hỗ trợ chuyên gia và phương pháp luận về Đánh giá tác động giới (Gender Impact Assessment) ứng dụng trong lập pháp; xây dựng các chuyên đề, học phần bồi dưỡng về giới và pháp luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội, hướng tới mở rộng các chương trình này cho cán bộ pháp chế các bộ, ngành và đặc biệt là công chức của bộ, ngành tư pháp thực hiện nhiệm vụ lồng ghép giới trong xây dựng và tổ chức cuộc thi pháp luật. Định hướng hợp tác dài hạn bao gồm các dự án nghiên cứu ở tầm quốc gia và khu vực về vai trò của nữ giới trong nghề luật và khu vực công, cũng như đồng tổ chức các hội thảo quốc tế thường niên về luật pháp, bình đẳng giới và quyền của phụ nữ tại Việt Nam.

(iii) Phát triển chuyên ngành liên ngành với Trường Chính sách và Quản trị công

Làm việc với Trường Chính sách và Quản trị công (UNSW School of Governance and Public Policy), hai Bên đã thảo luận chuyên sâu vào các lĩnh vực tăng cường năng lực hoạch định chính sách, pháp luật và quản trị. Đoàn công tác đề nghị UNSW tư vấn và chia sẻ giáo trình giúp Trường Đại học Luật Hà Nội phát triển các môn học mang tính liên ngành (Luật - Chính sách công - Quản trị nhà nước), đồng thời cung cấp các case-study thực tiễn từ Úc về quản trị công hiện đại và đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, hai Bên cũng trao đổi các phương hướng hợp tác nhằm mục tiêu thiết kế các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phân tích chính sách và thi hành pháp luật cho đội ngũ công chức viên chức ngành tư pháp. Ngoài ra, việc hợp tác nghiên cứu về cải cách hành chính, quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công và trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh trong các đề tài về quản trị công và thể chế cũng được đặc biệt quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy hiện nay.

Thăm và làm việc với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học New South Wales.

Thăm và làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (UTS)

Tiếp nối chương trình làm việc tại Sydney, chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi thăm và làm việc tại Đại học Công nghệ Sydney. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị hai Bên cùng phối hợp để đưa mối quan hệ hợp tác về đào tạo pháp luật nâng lên một tầm cao mới, tập trung vào các định hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất, kiến tạo các chương trình liên kết đào tạo đột phá. Thứ trưởng đề nghị hai Trường tích cực thiết kế các chương trình đào tạo liên thông cấp bằng (như mô hình 2+2, 3+1), các lộ trình chuyển tiếp từ cử nhân lên thạc sĩ luật (LL.M.) và đẩy mạnh trao đổi sinh viên, công nhận tín chỉ lẫn nhau. Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao lưu học thuật, tổ chức các phiên tòa giả định (moot court) quốc tế và khóa học mùa hè để sinh viên cọ xát với thực tiễn pháp lý toàn cầu.

Thứ hai, chia sẻ tri thức và hợp tác nghiên cứu những lĩnh vực pháp luật mới nổi toàn cầu. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị hai Trường nghiên cứu thiết lập các nhóm nghiên cứu chung, tập trung vào những vấn đề có tính thời sự toàn cầu như: Pháp luật về trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ số, pháp luật môi trường, biến đổi khí hậu, và thương mại quốc tế. Những mô hình hợp tác nghiên cứu và đào tạo nâng cao kỹ năng tư vấn pháp lý trong không gian mạng và công nghệ cao là hướng đi mà Việt Nam đang rất cần học hỏi.

Thứ ba, nâng tầm đội ngũ giảng viên và chuyên gia pháp lý. Bộ Tư pháp mong muốn UTS phối hợp để triển khai các chương trình đào tạo sau Đại học cho giảng viên Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về phương pháp nghiên cứu, công bố quốc tế và giảng dạy luật bằng tiếng Anh.

Thứ tư, mở rộng toàn diện không gian hợp tác về đào tạo với Bộ Tư pháp. Bên cạnh Trường Đại học Luật Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị UTS mở rộng hợp tác với Học viện Tư pháp, đặc biệt trong việc đào tạo các chức danh tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Thứ năm, để hiện thực hóa những tầm nhìn lớn lao này, Thứ trưởng hy vọng UTS nghiên cứu có các chính sách hỗ trợ, cấp thêm học bổng sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, giúp Bộ Tư pháp Việt Nam xây dựng một thế hệ chuyên gia pháp lý tinh hoa, đủ tầm vóc gánh vác các trọng trách hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thứ sáu, để có thể triển khai hiệu quả và cụ thể hóa các đề xuất hợp tác nêu trên, Thứ trưởng đề nghị hai Bên nghiên cứu xây dựng, đàm phán tiến tới ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác chung giữa Bộ Tư pháp và UTS, theo đó, Bản ghi nhớ sẽ bao hàm các lĩnh vực, nội dung hợp tác đáp ứng với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, phù hợp với nguồn lực của UTS, hình thức hợp tác đa dạng, linh hoạt; để triển khai Bản ghi nhớ này, các đơn vị của Bộ Tư pháp có thể ký kết các chương trình hợp tác theo từng giai đoạn 01 hoặc 02 năm.

Đồng thuận với ý kiến của Thứ trưởng, Giáo sư Andrew Parfitt, Chủ tịch, Hiệu trưởng UTS nhận định việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là phù hợp và hoàn toàn đáp ứng với lợi ích của cả hai Bên. UTS hiện có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các đối tác tại khu vực Đông Nam Á, theo đó, việc triển khai hợp tác với Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, với việc đã và đang đào tạo cho khoảng 11.000 sinh viên Việt Nam, phía UTS khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực hợp tác để hai Bên có những kết quả cụ thể trong thời gian tới./.