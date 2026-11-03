Tăng cường hợp tác pháp luật, tư pháp Việt Nam-Pháp

Quang cảnh buổi ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028 giữa Bộ Tư pháp hai nước. (Ảnh BTP)

Ngày 3/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, nhân dịp Đoàn công tác của Cộng hòa Pháp thăm và làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp luật Pháp năm 2026, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với ngài Didier Le Bret, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá cao quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua, nhất là những đóng góp hỗ trợ kỹ thuật của phía Pháp đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, đào tạo nguồn nhân lực pháp luật và phát triển các nghề bổ trợ tư pháp tại Việt Nam.

Hai bên cùng trao đổi về tình hình hợp tác pháp luật và tư pháp, thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, trọng tâm là trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đào tạo và bồi dưỡng các chức danh tư pháp, phát triển các nghề luật, tương trợ tư pháp về dân sự và giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế.

Tiếp đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và ngài Didier Le Bret đã ký Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028 giữa Bộ Tư pháp hai nước. Trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp về hợp tác pháp luật và tư pháp ký ngày 10/2/1993, Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028 tập trung vào các lĩnh vực: cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật; hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, giao dịch bảo đảm, dân sự, hôn nhân và gia đình; quản lý, vận hành và khai thác các cổng thông tin pháp luật; hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật.

Lễ ký kết tại Bộ Tư pháp. (Ảnh: BTP)

Việc ký kết Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2027-2028 là cơ sở để Bộ Tư pháp Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, góp phần củng cố quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Tại buổi lễ, đại diện một số cơ quan cũng ký kết văn kiện hợp tác. Việc ký kết nhân dịp này tiếp tục khẳng định truyền thống hợp tác lâu dài, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp; đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, đáp ứng yêu cầu phát triển và ưu tiên của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả hợp tác đã được vun đắp trong hơn 3 thập kỷ qua, các văn kiện được ký kết sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp pháp luật của hai nước, góp phần cụ thể hóa các định hướng mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Pháp đã thống nhất, đưa hợp tác pháp luật và tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.