Tăng cường hợp tác nghị viện, vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào

Truyền thông Lào hôm nay đăng tải nhiều bài viết cập nhật về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone, trong đó nhấn mạnh những định hướng hợp tác quan trọng giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời đề cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Vientiane Times

Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL), Vientiane Times tập trung đưa tin về cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone ngày 3/11. Theo đó, báo chí Lào thông tin, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước và hoạt động của chính quyền địa phương. Hai bên đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, chương trình và dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Hình ảnh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone được trang Facebook Phouthen Paxaxon - cơ quan thông tin của Quốc hội Lào - đăng tải

Đáng chú ý, hai Quốc hội nhất trí thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động nghị viện. Theo truyền thông Lào, đây là những lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL)

Hai bên cũng thống nhất rà soát Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào ký tháng 5/2022, cập nhật những nội dung phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới xem xét ký kết thỏa thuận sửa đổi trong năm 2027. Việc điều chỉnh khuôn khổ hợp tác được kỳ vọng tạo cơ sở để quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển thực chất hơn, đáp ứng những yêu cầu mới trong quá trình phát triển của mỗi nước.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone được Phouthen Paxaxon đăng tải

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong cuộc hội đàm được Phouthen Paxaxon đăng tải

Hợp tác nghị viện cũng được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với hợp tác kinh tế song phương. Theo truyền thông Lào, hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp giám sát, đồng hành cùng Chính phủ hai nước tháo gỡ khó khăn cho các dự án chung, tạo đột phá trong thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế. Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân tiếp tục được xác định là những lĩnh vực cần thúc đẩy.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí duy trì phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn về những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên cũng đề cập việc thúc đẩy trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết và hợp tác trong khu vực.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) đưa tin về cuộc gặp giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone

Trong bài viết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tại Hà Nội ngày 3/11, KPL nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác. Bài báo dẫn lời Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cơ chế giám sát chung giữa hai Quốc hội đối với các thỏa thuận cấp cao và dự án hợp tác chiến lược là bước đi có ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai cam kết và củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.

Theo KPL, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone khẳng định Quốc hội Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, văn kiện hợp tác và những dự án kinh tế trọng điểm. Chủ tịch Quốc hội Lào cũng nhấn mạnh Lào sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, tăng cường chia sẻ thông tin và điều phối lập trường tại các cơ chế đa phương, trong đó có ASEAN.

Đài Phát thanh Quốc gia Lào (LNR) đưa tin về cuộc gặp làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Theo truyền thông Lào, việc không ngừng củng cố hợp tác giữa Quốc hội hai nước cho thấy vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào.

Với tinh thần đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và cùng giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển, Quốc hội Việt Nam tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hoàn thiện nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Những kết quả và định hướng hợp tác được thống nhất trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, tạo nền tảng vững chắc để hai nước cùng hướng tới chặng đường phát triển mới.