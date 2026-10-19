Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam-Liechtenstein

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Liechtenstein, nhấn mạnh đây là những khuôn khổ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng xuất nhập khẩu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Liechtenstein./.