Tăng cường hợp tác nghị viện, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11/2026. Đây là chuyến thăm Quốc hội Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga sau khi Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI; cũng là lần thứ ba Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm ghi thêm một mốc son quan trọng trong trang sử vàng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, khẳng định vai trò của hợp tác nghị viện trong tăng cường, nâng tầm mối quan hệ bền chặt Việt Nam-Liên bang Nga trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hành trình hơn 75 năm qua là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị vững bền và hợp tác toàn diện, tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo cùng Nhân dân hai nước chung tay vun đắp. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đi vào chiều sâu và hiệu quả trong giai đoạn mới, xứng đáng với truyền thống hữu nghị của hai nước.

Việt Nam coi Nga là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Nga nâng tầm các lĩnh vực hợp tác song phương, vì lợi ích và yêu cầu phát triển của cả hai bên. Nga cũng coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ. Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2026 là mốc son trong quan hệ song phương, góp phần tăng cường tin cậy chiến lược và mở ra những chân trời hợp tác mới trên các trụ cột chiến lược về kinh tế, năng lượng và khoa học-công nghệ.

Hai bên mong muốn khai thác tối đa các cơ hội hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam và Nga tiến hành trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, các kênh, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế.

Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 4,07 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 13% so với mức cùng kỳ năm 2025. Hợp tác quốc phòng-an ninh, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, du lịch… ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga phát huy vai trò là những “đại sứ nhân dân”, bền bỉ kết nối tình cảm thủy chung, sâu sắc giữa hai nước.

Đặc biệt, hợp tác nghị viện là một điểm sáng nổi bật trong thời gian qua. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Phía Nga mong muốn tăng cường hợp tác nghị viện với Việt Nam, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với các chiến lược phát triển của cả hai nước trong bối cảnh mới.

Hai bên cũng duy trì tiếp xúc, tích cực và thường xuyên phối hợp, tham vấn, trao đổi ý kiến và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Về hợp tác với Hội đồng Liên bang Nga, nhân chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hồi tháng 9/2024, Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga đã ký Thỏa thuận hợp tác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận, xác định các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Hiện hai bên đang trao đổi để thống nhất dự thảo Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2028. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với những kỳ vọng, mục tiêu mới, Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ quý báu và hợp tác chặt chẽ từ các bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga - Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Tình cảm gắn bó, sâu sắc giữa các thế hệ cha anh hai nước là điểm tựa và cũng là động lực thôi thúc thế hệ trẻ ngày nay nỗ lực cống hiến để kế thừa và tiếp nối truyền thống hữu nghị đầy tự hào này.

Việc đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả nội dung hợp tác theo Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới, từ đó tạo bước chuyển, nâng cao vai trò của hợp tác nghị viện.

Cùng với đó, vai trò của ngoại giao nguyên thủ được phát huy cao độ, giúp huy động các nguồn lực và khai thác tiềm năng hợp tác phục vụ phát triển đất nước. Thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện giữa hai bên, tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga vươn lên tầm cao mới, mang đến lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.