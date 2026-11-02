Tăng cường hợp tác nghị viện, làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 8/10/2026, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone trong chuyến thăm chính thức Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Việc đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị; tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tăng cường “gắn kết chiến lược” trong giai đoạn phát triển mới. Ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong trang sử hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Lào, chuyến thăm còn góp phần khẳng định quyết tâm thắt chặt quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao và Quốc hội hai nước trong nhiệm kỳ mới, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào, hai nước láng giềng gần gũi, đã được tôi luyện qua muôn vàn thử thách khốc liệt. Hai dân tộc đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc gian khổ nhưng đầy vinh quang và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Mối quan hệ được kết tinh từ mồ hôi, công sức và cả xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng, không ngừng được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước, đã trở thành tài sản chung quý giá và là mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng được củng cố vững chắc, đi vào chiều sâu, thực chất. Tháng 12/2025, hai nước nâng tầm quan hệ lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Nội hàm “gắn kết chiến lược” được bổ sung chính là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành, gắn kết lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của cả hai dân tộc. Việt Nam luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển của đất nước Lào anh em.

Nội hàm này đã được cụ thể hóa ở nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt, đổi mới. Hai bên phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, trong đó thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch hợp tác năm 2026. Các tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai nước được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp. Trên nền tảng tình đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa Việt Nam và Lào, cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực vào làm sâu sắc hơn mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Chuyến thăm nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường phối hợp về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước; đồng thời góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác kinh tế-xã hội, cải cách bộ máy nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương. Hai bên cũng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Chuyến thăm nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương, tăng cường phối hợp về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước; đồng thời góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác kinh tế-xã hội, cải cách bộ máy nhà nước và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đầy biến động, phức tạp hiện nay, mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào càng trở nên quan trọng, là nguồn lực, nguồn sức mạnh và hành trang quý báu để Việt Nam cùng Lào vững bước trên chặng đường phát triển mới.