Buổi hội đàm diễn ra vào sáng 22.11

Tham dự buổi hội đàm, về phía Trung Quốc có ông Khương Hưng Hoa, Cục trưởng Cục Cán bộ nghỉ hưu, Trưởng đoàn đại biểu Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc; ông Đường Nguyên, Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Vân Nam; ông Lý Hoàng Huân, Chủ nhiệm Văn phòng Điều phối và thúc đẩy triển khai các dự án, sự kiện thể thao trọng điểm, Trưởng đoàn đại biểu Cục Thể thao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Nâng cao hiệu quả hợp tác chuyên môn

Phát biểu tại buổi hội đàm, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt bày tỏ vui mừng chào đón các đoàn cán bộ thể thao Trung Quốc sang thăm Việt Nam và tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao giữa hai nước thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại buổi hội đàm

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ của ngành thể thao Trung Quốc đối với thể thao Việt Nam, đặc biệt trong công tác đào tạo, huấn luyện VĐV. Thông qua hợp tác với Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc và các địa phương như Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, nhiều đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ và VĐV các địa phương của Việt Nam đã được tạo điều kiện sang tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Việt mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi chuyên gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển Việt Nam sang tập huấn tại Trung Quốc, góp phần nâng cao thành tích tại các đấu trường quốc tế.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 năm 2025, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đánh giá cao những thành tựu của thể thao Trung Quốc, đặc biệt là thành tích tại đấu trường ASIAD.

Ông Khương Hưng Hoa, Cục trưởng Cục Cán bộ nghỉ hưu, Trưởng đoàn đại biểu Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc phát biểu tại hội đàm

Thay mặt đoàn đại biểu Tổng cục Thể dục thể thao quốc gia Trung Quốc, ông Khương Hưng Hoa chuyển lời thăm hỏi của Tổng cục trưởng Cao Chí Đan tới lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của phía Việt Nam.

Ông Khương Hưng Hoa đánh giá giao lưu thể thao là một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Các hoạt động trao đổi đoàn, đào tạo VĐV, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và giao lưu thể thao giữa các địa phương ngày càng được mở rộng.

Trên cơ sở các thoả thuận hợp tác đã được ký kết, phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác thể thao theo hướng thiết thực, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Phát huy vai trò cầu nối của thể thao

Toàn cảnh buổi tiếp

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Vân Nam Đường Nguyên đánh giá cao sự kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật, lịch sử và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Ông Đường Nguyên mong muốn tăng cường hợp tác giữa ngành thể thao tỉnh Vân Nam với Việt Nam, phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, sự tương đồng văn hoá và quan hệ hữu nghị truyền thống.

Đại diện Cục Thể thao Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Lý Hoàng Huân cho biết, thời gian qua, các hoạt động giao lưu thể thao giữa Quảng Tây và Việt Nam diễn ra ngày càng sôi động. Từ năm 2025, hơn 50 sự kiện thể thao giao lưu Việt Nam - Trung Quốc đã được tổ chức tại Quảng Tây.

Phía Quảng Tây khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác ở những môn thể thao có thế mạnh như thể dục dụng cụ, cử tạ, điền kinh, đua xe đạp và bóng đá trẻ.

Đánh giá cao những đề xuất của các đoàn, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng, bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, hai bên còn nhiều tiềm năng phát triển các hoạt động thể thao quần chúng, đặc biệt là giao lưu giữa các địa phương khu vực biên giới.

Việc phối hợp tổ chức các giải chạy marathon, đua xe đạp và những hoạt động giao lưu thể thao phù hợp sẽ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Buổi hội đàm là dịp để ngành thể thao Việt Nam và Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng các cơ hội hợp tác, qua đó phát huy vai trò của thể thao trong việc vun đắp tình hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định, bền vững.