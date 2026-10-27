Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan kiểm toán
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hoạt động kiểm toán không chỉ để đánh giá quá khứ, mà quan trọng hơn là phải phục vụ cho quản trị hiện tại và kiến tạo tương lai.
Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-hop-tac-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-co-quan-kiem-toan-post1144630.vnp