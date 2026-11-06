Tăng cường hợp tác lập pháp, đưa quan hệ Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đón bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của quan hệ Việt Nam - Australia trong hơn 50 năm qua; khẳng định Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng luôn coi trọng quan hệ với Australia. Đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026 đã góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hai nước ngày càng bền chặt trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên gửi lời chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick được bầu làm Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Đề cập hợp tác kinh tế, thương mại, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng của năm đạt khoảng 11 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt khoảng 16 tỷ USD và hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hợp tác đầu tư cần tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng mới và khai thác khoáng sản.

Nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Australia nói chung và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật về các vấn đề cùng quan tâm, thông qua hình thức trực tuyến hoặc trao đổi đoàn trực tiếp giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết tạo ra những đột phá mới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và cơ chế để doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tiếp cận thị trường, bảo đảm dòng chảy thương mại và đầu tư thông thoáng, hạn chế các rào cản thương mại.

Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp giám sát các cơ quan Chính phủ trong việc thực hiện Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện; duy trì các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, đồng thời tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khu vực.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird khẳng định, Australia đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước và mong muốn tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu nghị viện ở mức cao. Australia đặc biệt tự hào về việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024, đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động giữa hai nước. Đến nay, hơn 90% các cam kết trong Kế hoạch hành động đã được triển khai thành công hoặc đang trên đà hoàn tất.

Đại sứ Gillian Bird tin tưởng hai bên sẽ sớm phối hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo, bắt đầu từ năm 2027.

Đồng tình với những định hướng hợp tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất, Đại sứ Australia Gillian Bird nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa hai bên; đồng thời đề xuất hai cơ quan lập pháp sớm thành lập các nhóm làm việc theo từng chuyên đề cụ thể.