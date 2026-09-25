Tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

PTVN là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Tổ chức này bắt đầu hoạt động tại Quảng Trị từ năm 1996 với các chương trình rà phá bom mìn. Đến nay, PTVN triển khai 5 hợp phần, gồm: Rà tìm, xử lý bom mìn, vật nổ; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; hỗ trợ nạn nhân bom mìn; hỗ trợ phát triển sau rà phá và các hoạt động ngoại giao nhân dân.

Trong 30 năm đồng hành cùng Quảng Trị, tổng kinh phí PTVN giải ngân cho các chương trình đạt hơn 21 triệu USD. Các hoạt động đã góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn bom mìn, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện đời sống người dân.

Tại buổi làm việc, PTVN đề xuất tỉnh tiếp tục phối hợp tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến thủ tục cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xác định địa bàn triển khai dự án, vận chuyển, lưu giữ vật liệu nổ và địa điểm hủy nổ tập trung; đồng thời hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng sau rà phá.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi công việc với bà Claire Yunker, Giám đốc Điều hành PTVN - Ảnh: H.N

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của PTVN trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn và hỗ trợ cộng đồng tại Quảng Trị. Đồng chí mong muốn PTVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh triển khai các dự án rà tìm, xử lý bom mìn, vật nổ trong giai đoạn 2026-2030, góp phần giảm thiểu nguy cơ đối với người dân và phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Giám đốc Điều hành PTVN - Ảnh: H.N

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với PTVN, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các chương trình, dự án được triển khai hiệu quả, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác tổ chức PeaceTrees VietNam - Ảnh: H.N