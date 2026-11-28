Ông Abdoulaye Sow, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp thủ đô Dakar (CCIAD) tiếp Đại sứ Vũ Duy Long cùng đoàn công tác. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến việc phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giải quyết các tranh chấp thương mại, ông Abdoulaye Sow đề nghị các doanh nghiệp hai bên trước khi ký hợp đồng cần tìm hiểu kỹ đối tác, nghiên cứu nội dung thỏa thuận, thậm chí thông báo cho Phòng Thương mại, Công nghiệp mỗi bên để tư vấn và theo dõi thực hiện.

Theo ông Abdoulaye Sow, CCIAD và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Biên bản hợp tác từ năm 2012. Trong khuôn khổ đó, hai bên cần rà soát các nội dung và sớm nâng cấp thỏa thuận này cho phù hợp với tình hình mới.

Phía Senegal cho biết, từ năm 2022, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal đã phối hợp với CCIAD tổ chức thường niên Hội nghị giao thương trực tuyến kết nối hàng trăm doanh nghiệp mỗi nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đã không ngừng tăng trưởng với cơ cấu mặt hàng mang tính bổ sung cho nhau. Hai bên cũng tích cực phối hợp trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh và cũng xem xét sớm thành lập Hội đồng doanh nghiệp Senegal - Việt Nam nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại.

Đại sứ Vũ Duy Long giới thiệu và tặng cà phê Việt Nam cho ông Abdoulaye Sow, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp thủ đô Dakar (CCIAD). Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Vũ Duy Long nhất trí với kế hoạch và định hướng của Chủ tịch CCIAD và đề nghị ngoài lĩnh vực thương mại, hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, chuyển đổi số… Đại sứ cũng đề nghị CCIAD giới thiệu ứng cử viên Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Senegal giúp thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, thương mại và hỗ trợ bảo hộ công dân.

Trước đó, chiều 26/11 (giờ Senegal), ông Seydina Ababacar Sadikh Ndiaye, Tổng Thư ký Bộ Công Thương Senegal đã có buổi tiếp Đại sứ Vũ Duy Long cùng đoàn công tác. Tham dự cuộc gặp về phía Senegal còn có Vụ trưởng Vụ Thương mại Nội địa và Cố vấn kỹ thuật, phía Việt Nam có Tham tán Thương mại và Tùy viên Kinh tế Đại sứ quán. Hai bên đã trao đổi tình hình hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Đại sứ Vũ Duy Long tặng ông Seydina Ababacar Sadikh Ndiaye, Tổng Thư ký Bộ Công Thương Senegal, bức tranh "Chùa Một Cột" ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Vũ Duy Long cho biết, thời gian qua, hai bên đã tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao như chuyến thăm Senegal của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào tháng 7/2025 và cuộc gặp giữa Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ tổ chức tại Campuchia tháng 11/2026. Hai nước đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về thương mại gạo giữa hai Bộ Công thương năm 2025, theo đó Việt Nam cung cấp 100.000 tấn gạo cho Senegal mỗi năm.

Theo Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal đạt 103,6 triệu USD, tăng 136% so với năm 2024. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm gạo (52,56 triệu USD), hạt tiêu (15,58 triệu USD), rau quả, bánh kẹo, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may ... Việt Nam nhập khẩu từ Senegal chủ yếu là điều thô, hải sản, nguyên liệu làm thức ăn gia súc với tổng giá trị khoảng 50 triệu USD. Ngoài thương mại, Đại sứ Vũ Duy Long cho rằng hai bên cần mở rộng hợp tác sang lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp (như trồng lúa nước).

Tổng thư ký Bộ Công Thương Senegal cho biết mỗi năm, Senegal có nhu cầu nhập khẩu 1,4 triệu tấn gạo chủ yếu là gạo 100% tấm. Thị trường gạo Senegal đã được tự do hóa, mở cửa cho gạo các nước. Gạo Việt Nam muốn tăng cường sự hiện diện trên thị trường Senegal cần nâng cao khả năng cạnh tranh, nhất là về giá bán so với gạo các nước Ấn Độ, Pakistan và Hoa Kỳ.

Chính phủ Senegal cũng đang có những biện pháp khuyến khích sản xuất và tiêu thụ gạo trong nước. Về thực hiện MOU gạo đã ký, phía Senegal cho biết đã gửi danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu gạo uy tín cho Việt Nam để doanh nghiệp hai bên có thể trao đổi, tìm hiểu về số lượng và chất lượng gạo cũng như phương thức giao dịch. Phía Senegal cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong chế biến hạt điều, sản xuất bông, trồng lúa tại Senegal để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước trong khu vực Tây Phi.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi các đoàn cấp Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, hội thảo kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp phát sinh. Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Duy Long đã mời Lãnh đạo Bộ Công Thương Senegal dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tới tham dự Triển lãm Vietnam International Sourcing do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2027 tại TP Hồ Chí Minh.

Nhân chuyến công tác tại Senegal, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã có buổi gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nước này nhằm giới thiệu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, tìm hiểu các vướng mắc và kết nối với các đối tác Việt Nam, đồng thời mời doanh nghiệp Senegal tham dự Vietnam International Sourcing 2027.

Đại diện Thương vụ cũng có các buổi làm việc với Hải quan cảng biển Dakar và Văn phòng luật để tìm hiểu thông tin và hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam giải quyết tranh chấp phát sinh khi khách hàng Senegal không chịu thực hiện hợp đồng đã ký.