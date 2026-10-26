Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Phú Thọ và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc)

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk Lee Sang Sik thực hiện nghi thức ký và trao Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị.

Dự hội đàm có các đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Hồng Lâm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, đồng thời khẳng định, việc ký kết là dấu mốc quan trọng, kế thừa và mở ra khuôn khổ hợp tác mới sau khi tỉnh Phú Thọ hợp nhất.

Phú Thọ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các đối tác Hàn Quốc, trong đó các doanh nghiệp đến từ tỉnh Chungcheongbuk như Jahwa Vina, Power Logics Vina tại Khu công nghiệp Khai Quang là những cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk Lee Sang Sik.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk Lee Sang Sik trao quà lưu niệm tặng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh.

Với không gian phát triển rộng lớn, lợi thế về công nghiệp, văn hóa, du lịch và nguồn nhân lực, Phú Thọ mong muốn cùng tỉnh Chungcheongbuk cụ thể hóa các cam kết thành chương trình, hoạt động thiết thực.

Đồng chí đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, ban hành chính sách và giám sát thực hiện; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học – công nghệ.

Các cơ quan đầu mối cần chủ động xác định nội dung ưu tiên, phối hợp triển khai, định kỳ trao đổi kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, mang lại hiệu quả cụ thể cho hai địa phương.

Tại hội đàm, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk Lee Sang Sik khẳng định, cuộc gặp mở ra cơ hội hợp tác mới trên nền tảng hữu nghị, tin cậy được hai địa phương vun đắp.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Chungcheongbuk mong muốn hai Hội đồng duy trì trao đổi chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, xây dựng chính sách; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, cụ thể hóa thỏa thuận bằng những hoạt động mang lại lợi ích cho người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội đàm, hai bên ký kết và trao Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị. Theo đó, hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động của cơ quan dân cử; khuyến khích hợp tác về kinh tế, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và thể thao; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bản ghi nhớ cũng thúc đẩy liên kết giáo dục, giao lưu cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; mở rộng giao lưu Nhân dân và các hình thức trao đổi nhân lực, bao gồm lao động thời vụ, phù hợp với thẩm quyền mỗi bên và pháp luật mỗi nước.