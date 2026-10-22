Tăng cường hợp tác hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tiếp đoàn công tác Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tham dự buổi tiếp có bà Lê Thương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, người sáng lập Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, cùng các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về định hướng phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng, chống mua bán người và thúc đẩy di cư an toàn.

Bà Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng về những nguy cơ liên quan đến mua bán người, bóc lột lao động và bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, việc tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức chuyên môn tại Việt Nam với các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản được xác định là một hướng đi cần thiết nhằm hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn tiếp cận thông tin và các dịch vụ trợ giúp phù hợp.

Một nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc là trao đổi kinh nghiệm về mô hình “Ngôi nhà Bình yên”, mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới, mua bán người hoặc có hoàn cảnh cần được bảo vệ. Các bên quan tâm đến khả năng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và nghiên cứu các hình thức phối hợp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ, trẻ em Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Về phần mình, bà Lê Thương chia sẻ về vai trò của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai và Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản trong việc kết nối cộng đồng, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, phổ biến thông tin và thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác. Bà bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển để mở rộng mạng lưới hỗ trợ, đặc biệt đối với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột hoặc mua bán người.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Về phía Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phát triển, đoàn công tác trao đổi về định hướng hợp tác với các tổ chức hội phụ nữ và mạng lưới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, hướng tới nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống mua bán người, bảo vệ trẻ em và thúc đẩy di cư an toàn.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn ghi nhận các nội dung trao đổi, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản trong kết nối cộng đồng, hỗ trợ công dân và phối hợp với các cơ quan, tổ chức chuyên môn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Buổi tiếp góp phần tăng cường kết nối giữa các tổ chức hỗ trợ phụ nữ trong nước với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, tạo cơ sở để các bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các hoạt động phối hợp thiết thực, hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt Nam an toàn, đoàn kết và phát triển.