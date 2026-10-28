Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Lào

Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều mặt công tác

Tại Hội nghị, hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2026, gồm trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức và công tác Đảng; Hội nghị song phương về chống buôn lậu; đào tạo, nâng cao năng lực cho Hải quan Lào về phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa; Hoạt động trao đổi nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan (dự kiến được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 20/11/2026).

Đáng chú ý, chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho Hải quan Lào về phân loại, trị giá và xuất xứ hàng hóa diễn ra trong tháng 9 vừa qua, tập trung vào 3 chuyên đề nghiệp vụ cốt lõi gồm phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xác định nghĩa vụ thuế, áp dụng chính sách quản lý hàng hóa và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Hải quan Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cách thức tổ chức và triển khai nghiệp vụ đối với từng chuyên đề. Hải quan Lào cũng trao đổi về thực tế thực hiện tại Lào, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng. Sau mỗi nội dung chia sẻ, hai bên tổ chức các phiên hỏi - đáp nhằm trao đổi trực tiếp, làm rõ những vấn đề nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế.

Thông qua khóa tập huấn, Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cán bộ, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa cơ quan Hải quan hai nước trong lĩnh vực quản lý hải quan.

Trong hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau, hai bên ghi nhận kết quả trao đổi thông tin phục vụ điều tra chống buôn lậu và xử lý các vi phạm pháp luật hải quan. Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên hỗ trợ xác minh, cung cấp thông tin theo yêu cầu, đặc biệt đối với ma túy và tiền chất; đồng thời, kịp thời trao đổi thông tin về các vụ việc có khả năng vi phạm pháp luật của mỗi bên, phục vụ công tác quản lý hải quan.

4 định hướng hợp tác năm 2027

Trên cơ sở kết quả hợp tác và yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo Hải quan hai nước thống nhất tập trung triển khai các nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường trao đổi thông tin để nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm soát và tạo thuận lợi thương mại qua biên giới. Hai bên cập nhật danh sách đầu mối liên hệ của các Chi cục Hải quan khu vực và các đơn vị Hải quan cửa khẩu để phục vụ việc trao đổi, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác năm 2027 theo Kế hoạch đã được thống nhất giữa Hải quan hai nước.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về trao đổi số liệu thống kê và Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu.

Thứ tư, tăng cường hiệu quả hợp tác, phối hợp và giao lưu giữa cơ quan Hải quan các tỉnh có chung đường biên giới hai nước trên cơ sở thống nhất Cơ chế hợp tác khu vực.

Kết thúc Hội nghị, hai bên ký Biên bản làm việc, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2027. Lãnh đạo Hải quan hai nước nhất trí quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Lào.

Cơ chế hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào được thiết lập toàn diện từ cấp Trung ương đến địa phương, với các hoạt động được duy trì định kỳ, thường xuyên. Hải quan Việt Nam chú trọng hỗ trợ Hải quan Lào nâng cao năng lực trong các lĩnh vực nghiệp vụ quan trọng. Bên cạnh đó, hai bên quan tâm triển khai hoạt động kết nghĩa giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Viêng Chăn, cùng các hoạt động hợp tác ở cấp Chi cục.

Quan hệ hợp tác được các thế hệ lãnh đạo Hải quan hai nước xây dựng, vun đắp qua nhiều năm trên nền tảng hữu nghị truyền thống đặc biệt. Các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan của mỗi bên, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan Hải quan. Hai bên cũng ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các cam kết quốc tế mà hai bên tham gia.