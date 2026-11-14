Tăng cường hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có đại diện các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội hai nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động hợp tác truyền thống, được tổ chức luân phiên hai năm một lần, tạo điều kiện để hai cơ quan trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Hội thảo lần thứ 13 diễn ra trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội hai nước, là dịp đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2024-2026, xác định phương hướng giai đoạn 2026-2028, cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc hội thảo. ﻿( Ảnh: PHẠM THẮNG)

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng chí Lê Quang Mạnh đề nghị hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại trong công tác tham mưu, phục vụ. Các đại biểu cần tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện của mỗi cơ quan.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo Quốc hội và Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa hai cơ quan.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào cho biết, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước năm 2022, tiếp nối kết quả Hội thảo lần thứ 12 năm 2024. Việc duy trì trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chuyên môn của mỗi cơ quan, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh phát biểu. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác giữa hai Quốc hội giữ vai trò quan trọng; trong đó, hai Văn phòng Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp, góp phần tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao việc hai Văn phòng duy trì cơ chế hội thảo luân phiên, đến nay đã tổ chức lần thứ 13 trở thành hoạt động hợp tác thường xuyên, thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Thời gian qua, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong phục vụ các chuyến thăm cấp cao, kỳ họp và hoạt động của Quốc hội mỗi nước; tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ. Đây là nền tảng quan trọng để hai Văn phòng tiếp tục mở rộng hợp tác, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của cơ quan lập pháp trong giai đoạn mới.

Đánh giá các chủ đề hội thảo lần này đều gắn với yêu cầu thực tiễn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, cần chú trọng năng lực nghiên cứu, dự báo, phân tích, tổng hợp thông tin; chủ động tham mưu xử lý những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Hai Văn phòng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với kết quả và sản phẩm công việc, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa đội ngũ cán bộ trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội thảo. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Đối với công tác tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức và điều kiện thực tiễn mỗi nước; tăng cường kết nối, phối hợp, bảo đảm hoạt động thông suốt, sát cơ sở, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội hiện đại. Hai Văn phòng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của Quốc hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc, gắn với bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật dữ liệu

Cùng với đó, hai Văn phòng quan tâm thúc đẩy hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào; tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi ngôn ngữ, tìm hiểu lịch sử và truyền thống mỗi nước, góp phần củng cố tình cảm, sự gắn bó giữa các thế hệ cán bộ.

Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHẠM THẮNG)

Hướng tới năm 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai Văn phòng chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp; phối hợp rà soát, cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, xây dựng chương trình và danh mục nhiệm vụ hợp tác với những nội dung cụ thể.

Tại hội thảo, đại biểu hai nước tập trung trao đổi về kết quả và phương hướng hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội; kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; đổi mới công tác tổ chức, tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản điện tử...