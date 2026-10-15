Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với các đối tác Đức

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Đoàn đại biểu TPHCM có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Ảnh: THU HẰNG

Trong khuôn khổ hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, TPHCM luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác Đức, trong đó có các thành phố Leipzig, Frankfurt và Heidelberg.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao đổi với ông Bodo Ramelow. Ảnh: THU HẰNG

Đồng chí mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow tiếp tục quan tâm, ủng hộ và phát huy vai trò cầu nối giữa TPHCM và các đối tác Đức, góp phần thúc đẩy trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đoàn đại biểu TPHCM có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Cánh Tả Die Linke Ates Gürpinar. Ảnh: THU HẰNG

Đoàn đại biểu TPHCM cũng đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Đảng Cánh Tả Die Linke Ates Gürpinar. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi kinh nghiệm về phương thức tổ chức, hoạt động, công tác cán bộ, nâng cao trách nhiệm giải trình và phát huy vai trò giám sát trong quản trị công, đặc biệt là những kinh nghiệm góp phần xây dựng bộ máy quản lý minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân.

Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof. Ảnh: MINH QUẾ

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu TPHCM đến làm việc với Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof nhằm học tập kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ.

Trao đổi với lãnh đạo Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong mong muốn Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý, vận hành khu khoa học - công nghệ; cơ chế liên kết giữa chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm phát triển không gian đổi mới sáng tạo gắn với quy hoạch đô thị hiện đại, bền vững; thúc đẩy trao đổi chuyên gia, hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. TPHCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu hai bên tăng cường kết nối, từng bước xác định những nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Đại diện Công viên Khoa học và Công nghệ WISTA Adlershof giới thiệu với Đoàn đại biểu TPHCM. Ảnh: MINH QUẾ

TPHCM xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Thành phố đã phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2026–2030, hướng tới trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, với trọng tâm là nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ.

Hiện nay, Khu Công nghệ cao TPHCM có quy mô 913 ha; riêng 9 tháng đầu năm 2026, đã thu hút khoảng 1,23 tỷ USD vốn đầu tư cấp mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Đặc biệt, đầu năm 2026, Thành phố đã phê duyệt Đề án phát triển Đô thị Khoa học công nghệ – Bắc TPHCM, với vùng lõi khoảng 220 ha tại khu vực Bình Dương, kết nối các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với hệ thống khu công nghiệp công nghệ cao.