Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với các địa phương, đối tác Argentina

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Argentina không ngừng phát triển trong thời gian qua. Theo lãnh đạo TPHCM, dù cách xa về mặt địa lý, Việt Nam và Argentina có nền kinh tế mang tính bổ trợ cao.

Argentina là nguồn cung nông sản, nguyên liệu và năng lượng quan trọng. Việt Nam, trong đó TPHCM là đầu tàu, có thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, hàng tiêu dùng, điện tử và là cửa ngõ vào thị trường ASEAN. Ngược lại, Argentina có thể là điểm kết nối để doanh nghiệp Thành phố mở rộng hiện diện tại Nam Mỹ.

Để cụ thể hóa tiềm năng hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên và từng bước khắc phục rào cản về khoảng cách địa lý, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề xuất định hướng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Các thế mạnh đó như nông nghiệp, công nghệ sinh học nông nghiệp, thực phẩm, logistics, năng lượng, khoáng sản chiến lược, đổi mới sáng tạo.

Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam Alexis Am phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc ông Alexis Am có một nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường mong muốn ông Alexis Am kết nối các doanh nghiệp, đối tác của Argentina đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại TPHCM và Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương Argentina và TPHCM. Qua đó, góp phần vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Argentina và TPHCM nói riêng.

Đánh giá cao sự năng động, phát triển của TPHCM, ông Alexis Am cho biết TPHCM có cộng đồng người Argentina sinh sống, làm việc đông nhất Việt Nam. Các doanh nghiệp của Argentina cũng hầu hết hoạt động tại Thành phố.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp sẵn có, ông Alexis Am tin tưởng nhiều dự án hợp tác giữa hai bên sẽ được triển khai trong thời gian tới. Năm 2027 đánh dấu cột mốc 30 năm Argentina mở cửa Đại sứ quán tại Việt Nam.

Theo ông Alexis Am, rất nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại Hà Nội và các địa phương khác của Việt Nam nhân dịp này. Ông Alexis Am mong muốn chính quyền TPHCM sẽ hỗ trợ Đại sứ quán Argentina tổ chức các hoạt động tại Thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Về hợp tác thương mại, đầu tư, Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam cho biết các doanh nghiệp, đối tác của Argentina muốn tham gia các sự kiện, hội chợ do TPHCM tổ chức như Triển lãm Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026).