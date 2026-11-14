Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh Hyogo và các đối tác Nhật Bản

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đại diện Chính quyền tỉnh Hyogo (Nhật Bản) trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương, dưới sự chứng kiến của đại diện hai bên.

* Sáng 13/11, tại Tòa thị chính thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Chính quyền tỉnh Hyogo. Dự và chứng kiến lễ ký kết có ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) và ông Ryoichi Nakagawa, Bộ phận Japan Desk và Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Chính quyền tỉnh Hyogo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc tỉnh Hyogo Morimoto Yutaka bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương. Ông mong muốn sự kiện này sẽ góp phần tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ giữa tỉnh Hyogo và tỉnh Ninh Bình, mở rộng các hoạt động giao lưu, kết nối và hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo và chính quyền tỉnh Hyogo; khẳng định Ninh Bình luôn coi trọng việc kế thừa, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Hyogo trên nền tảng những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Hyogo.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hợp nhất, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển mới, quy mô kinh tế, dân số và tiềm năng, lợi thế được mở rộng. Với vị trí chiến lược ở khu vực phía Bắc Việt Nam, nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng thế mạnh về công nghiệp, thương mại, du lịch và di sản văn hóa, Ninh Bình đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực.

Trên cơ sở những nét tương đồng về lịch sử, bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và định hướng phát triển bền vững, việc ký kết Biên bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ để hai địa phương tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, di sản, du lịch, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị sẵn có cùng quyết tâm và sự đồng hành của lãnh đạo hai địa phương, các nội dung hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai tỉnh, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Đồng chí cũng gửi lời mời tới lãnh đạo Chính quyền tỉnh Hyogo sớm sang thăm, làm việc tại Ninh Bình để khảo sát thực tế, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Chính quyền tỉnh Hyogo diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được củng cố, phát triển sau chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là bước tiến quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai địa phương.

Tổng Lãnh sự kỳ vọng hai tỉnh sẽ tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm như xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; qua đó đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Lãnh sự khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và Hyogo ngày càng thực chất, hiệu quả.

Sau các nội dung trao đổi, thảo luận, hai bên đã thống nhất thông qua và tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Chính quyền tỉnh Hyogo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn trao quà lưu niệm cho Phó Thống đốc tỉnh Hyogo Morimoto Yutaka.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn ghi lưu bút sau Lễ ký kết.

Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Hyogo.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn đã ghi lưu bút, bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp của vùng đất, con người Hyogo - địa phương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, năng động và mến khách; đồng thời cảm nhận sâu sắc sự gần gũi, chân thành và tình cảm nồng hậu mà chính quyền, nhân dân tỉnh Hyogo dành cho Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình. Đồng chí tin tưởng, từ những tình cảm chân thành được vun đắp hôm nay, mối quan hệ giữa hai tỉnh sẽ ngày càng gắn bó, hợp tác sâu rộng và phát triển bền vững, mang lại những lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh trao đổi với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Hyogo bên lề Lễ ký kết.

* Chiều ngày 13/11, UBND tỉnh đã chủ trì phối hợp với Chính quyền tỉnh Hyogo, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Bộ phận Japan Desk và Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ nhất tại tỉnh Hyogo với chủ đề “Ninh Bình - Tiềm năng và cơ hội”.

Quang cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư lần thứ nhất tại tỉnh Hyogo với chủ đề “Ninh Bình - Tiềm năng và cơ hội”.

Đoàn công tác của tỉnh dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp với các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn và nhà đầu tư Nhật Bản về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại. Qua đó, tìm kiếm cơ hội thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên. Sự kiện thu hút gần 100 đại biểu là doanh nghiệp, nhà đầu tư, nghiệp đoàn và công ty lữ hành Nhật Bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất. Với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, tỉnh đang tập trung mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản trong chiến lược hợp tác quốc tế của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng, có thế mạnh về công nghệ, năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và định hướng phát triển bền vững. Việc lần đầu tiên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hyogo - một trong những trung tâm công nghiệp, cảng biển, thương mại và đổi mới sáng tạo của vùng Kansai đã mở ra cơ hội mới để hai địa phương tăng cường kết nối, tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao đổi tại Hội nghị.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh trao đổi tại Hội nghị.

Tại phiên thảo luận, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh, Sở Du lịch cùng đại diện Bộ phận Japan Desk và Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, giới thiệu các lĩnh vực tiềm năng và cơ hội hợp tác tại Ninh Bình. Qua đó, các nhà đầu tư Nhật Bản bày tỏ ấn tượng trước không gian phát triển, hạ tầng công nghiệp, định hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến và chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đồng thời bày tỏ mong muốn tìm hiểu, tham gia thị trường Ninh Bình và đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Thanh Sơn trao đổi với các nhà đầu tư tiềm năng bên lề Hội nghị xúc tiến đầu tư.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã khảo sát một địa điểm tiêu biểu của tỉnh Hyogo, trong đó có mô hình phát triển kinh tế, khai thác giá trị nghề sản xuất rượu truyền thống tại Nhà máy rượu sake cổ và Bảo tàng Sawanotsuru. Qua khảo sát, Đoàn có thêm kinh nghiệm về kết hợp hoạt động sản xuất với bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển sản phẩm tham quan, trải nghiệm phục vụ du lịch.

Đoàn khảo sát mô hình phát triển kinh tế, khai thác giá trị nghề sản xuất rượu truyền thống tại Nhà máy rượu sake cổ và và Bảo tàng Sawanotsuru tại tỉnh Hyogo.

Chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình với các địa phương, đối tác Nhật Bản; tạo cơ hội thúc đẩy kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tạo nền tảng triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.