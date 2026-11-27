Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau chứng kiến lễ ký hợp tác giữa các sở, ngành hai địa phương. (Ảnh: MINH THÀNH)

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của hai địa phương.

Buổi gặp mặt này là bước cụ thể hóa tiếp theo trên cơ sở Hội nghị hợp tác giữa hai địa phương tổ chức ngày 22/7/2026 tại Hà Nội nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, hiệu quả giữa Hà Nội và Cà Mau, với trọng tâm tạo giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp của hai địa phương.

Thời gian qua, hợp tác giữa hai địa phương đã có những bước phát triển tích cực, nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội đã mở rộng đầu tư, tìm kiếm cơ hội tại Cà Mau trong các lĩnh vực: du lịch, lưu trú, năng lượng sạch…, trong khi đó, nhiều sản phẩm đặc sắc của Cà Mau cũng đã được giới thiệu tại các triển lãm do Hà Nội tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi phát biểu tại buổi gặp mặt. ﻿(Ảnh: MINH THÀNH)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, sau hợp nhất, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh về cơ sở hạ tầng, tài nguyên... Cà Mau mong muốn kết nối trực tiếp giữa các nhà sản xuất địa phương với các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội nhằm xác định nhu cầu thị trường cụ thể, điều chỉnh chất lượng sản phẩm theo yêu cầu, phát triển các hoạt động thương mại ổn định, không chỉ dừng lại ở các dịp hội chợ. Mục tiêu là đưa các sản phẩm đặc sắc của Cà Mau gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh phía bắc.

Cà Mau chân thành mời gọi các doanh nghiệp tham gia các lĩnh vực về thủy sản, năng lượng, hạ tầng logistics, du lịch, dịch vụ, hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch thông tin về quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; tăng cường hỗ trợ quá trình triển khai cũng như chủ động hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xử lý công việc, giải quyết khó khăn, sẵn sàng lắng nghe những đề xuất, kiến nghị cụ thể từ doanh nghiệp nhằm mở rộng hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Các ý kiến của doanh nghiệp Hà Nội và Cà Mau nêu rõ những thế mạnh của hai địa phương nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường cùng phát triển. Trong đó, các chương trình hợp tác cụ thể được đề xuất, bao gồm: tiêu thụ nông sản và thủy sản; chế biến và logistics; du lịch và dịch vụ; đào tạo nhân lực.

Và để thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác, cần xác định các đơn vị phối hợp chủ chốt; lập danh mục các doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu đào tạo; tổ chức kết nối theo từng ngành hàng và hiệp hội…Thông qua các chương trình hỗ trợ toàn diện và hợp tác cụ thể trong từng lĩnh vực sẽ tạo cơ hội phát triển bền vững, việc làm và nâng cao đời sống cho người dân tại hai địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại buổi gặp mặt. ﻿(Ảnh: MINH THÀNH)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần tiếp tục đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Hai địa phương cần tập trung hợp tác trong bốn lĩnh vực chính. Thứ nhất, tăng cường kết nối sản phẩm sản xuất, chế biến và phân phối. Hà Nội chào đón các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến của Cà Mau, trong đó cần chủ động trao đổi về nhu cầu thị trường, yêu cầu chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và giá cả; đẩy mạnh hợp tác đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp và năng lượng; ưu tiên các dự án tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, góp phần phát triển xanh bền vững.

Thứ hai, kết nối liên tục giữa hai địa phương. Hà Nội có hơn 5.000 doanh nghiệp sẵn sàng được giới thiệu và hợp tác, do đó, cần xây dựng các hình thức kết nối mới, không chỉ dừng lại ở trao đổi ý tưởng mà phải có hành động thực tế.

Thứ ba, thúc đẩy khoa học công nghệ, thương mại điện tử và phát triển bền vững. Đây là yêu cầu của Trung ương và là mong muốn chung của các địa phương nhằm bảo đảm độ tin cậy và hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ tư, tăng cường kết nối, phát triển du lịch và văn hóa. Hà Nội có nền tảng văn hóa phong phú để phát triển hợp tác du lịch. Du lịch và văn hóa không chỉ là nét văn hóa riêng lẻ mà là kết nối giữa hai địa phương, cần tạo thêm những trải nghiệm văn hóa độc đáo để thu hút du khách…