Tăng cường hợp tác giữa lực lượng Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc

Hai bên ký kết biên bản hợp tác trong thời gian đến.

Chương trình do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP Việt Nam và ông Mao Húc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc đồng chủ trì. Tại chương trình, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức giao lưu công tác chính trị theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa các đồn, trạm, chi đội; thúc đẩy kết nghĩa giữa các tổ chức đảng cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm công tác, tăng cường đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ và nghiệp vụ cho cán bộ.

Theo kế hoạch, hai lực lượng sẽ chuẩn bị hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc vào đầu tháng 12-2026; đồng thời hướng tới các chương trình giao lưu công tác chính trị và giao lưu cán bộ trẻ trong năm 2028 tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cũng chú trọng phối hợp tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nhân rộng các mô hình giao lưu hiệu quả, như: "Sứ giả hữu nghị", "Đảng viên tiêu biểu", góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.