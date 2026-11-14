Tăng cường hợp tác giữa HĐND tỉnh Champasak với các địa phương Việt Nam

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò của HĐND cấp tỉnh

Tỉnh Champasak nằm ở cực Nam của Lào, có tổng diện tích tự nhiên là 15.415 km², trong đó diện tích đất bằng phẳng chiếm 74%, diện tích cao nguyên chiếm 26%. Tỉnh có 9 huyện và 1 thành phố, 46 xã, 642 bản, với tổng dân số 752.014 người.

Hiện nay, tỉnh Champasak đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết phiên họp khai mạc Quốc hội khóa X và HĐND cấp tỉnh khóa V, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X đi vào thực tiễn một cách sinh động.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak, Lào Xayalith Vongsaravanh trình bày tham luận

Đến nay, tỉnh Champasak tiếp tục giữ vững ổn định chính trị vững chắc, xã hội an ninh, an toàn trật tự, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; tổng giá trị GDP đạt 48.045 tỷ Kip và thực hiện vượt kế hoạch Nghị quyết của HĐND đề ra 1,4%; tốc độ tăng trưởng đạt mức 6,23%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.758 USD/người/năm.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak Xayalith Vongsaravanh cho biết, cùng với việc kiện toàn các cơ quan dân cử, tỉnh Champasak đã hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, Chính phủ tiến hành sáp nhập các bộ; ở cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện sáp nhập các sở, phòng, ban. Đối với HĐND tỉnh, tổ chức bộ máy được kiện toàn gắn với cơ chế mới theo Chỉ thị số 173 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác, đồng thời phát huy rõ nét hơn vai trò của HĐND cấp tỉnh với tư cách là cơ quan đại diện cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak nhấn mạnh quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, thể hiện qua lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: “Lấy nhân dân làm gốc, lấy cơ sở làm đối tượng”.

Về tổ chức nhân sự, ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử kiêm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời, bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Cấp huyện và thành phố cũng đã hoàn thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu HĐND tại các khu vực bầu cử của huyện và thành phố. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ kiêm nhiệm thành Bí thư Đảng bộ huyện và là Trưởng đoàn đại biểu HĐND tại khu vực bầu cử.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak cũng cho biết, HĐND tỉnh thực hiện 2 chức năng, nhiệm vụ chính. Cụ thể, phụ trách công tác tham mưu cho Đoàn đại biểu HĐND tại khu vực bầu cử số 15 tỉnh Champasak, bao gồm: 15 ĐBQH (7 đại biểu Trung ương, 8 đại biểu địa phương); có 4 đại biểu nữ chiếm 26%. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội là ĐBQH phụ trách khu vực bầu cử số 15 tỉnh Champasak.

Bên cạnh đó, phụ trách công tác tham mưu cho HĐND cấp tỉnh (cơ quan này có tổng số 50 đại biểu, 13 đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 26%)

Như vậy, Văn phòng thực hiện công tác tham mưu cũng như điều phối, phối hợp, phục vụ toàn diện cho Đoàn ĐBQH tại khu vực bầu cử cũng như đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Hợp tác với 9 tỉnh và 4 thành phố của Việt Nam

Liên quan đến quan hệ hợp tác với Việt Nam, Chánh Văn phòng Xayalith Vongsaravanh cho biết, mặc dù tỉnh Champasak không có đường biên giới tiếp giáp trực tiếp với Việt Nam, song hai bên đã xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam. Sau khi Việt Nam sắp xếp lại tổ chức, hiện còn 9 tỉnh và 4 thành phố của Việt Nam đang có quan hệ hợp tác với tỉnh.

“Riêng Văn phòng HĐND tỉnh Champasak thường xuyên duy trì quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với HĐND các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Nam Việt Nam, trong đó có TP. Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, TP. Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ", Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak nêu rõ.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng HĐND tỉnh Champasak luôn chú trọng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh; đồng thời đảm nhận vai trò tham mưu cho Đoàn ĐBQH đơn vị bầu cử.

Các nhiệm vụ tham mưu được triển khai tương đối toàn diện, từ xây dựng kế hoạch, tổng kết, đánh giá các mặt công tác hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và hằng năm của Đoàn ĐBQH; nghiên cứu, chuẩn bị nội dung cho hội nghị thường niên của Đoàn; đến xây dựng kế hoạch triển khai các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quán triệt kết quả các kỳ họp Quốc hội và các hội nghị của Đoàn ĐBQH.

Bên cạnh đó, Văn phòng còn thực hiện công tác tham mưu soạn thảo văn bản pháp luật, công tác hành chính - ngân sách của Đoàn ĐBQH, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

Khẳng định ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa cơ quan dân cử hai nước, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak bày tỏ xúc động và tự hào trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đồng thời trân trọng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho HĐND cấp tỉnh của Lào.

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak nhấn mạnh, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn bó chân thành giữa hai dân tộc là mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, trở thành di sản và tài sản vô giá, thiêng liêng của hai dân tộc.

Hướng tới năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2027). Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak tin tưởng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, cũng như quan hệ giữa Quốc hội, HĐND và nhân dân hai nước ngày càng phát triển bền chặt. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng bộ và Quốc hội Việt Nam luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Lào trong suốt thời gian qua và trong thời gian tới.