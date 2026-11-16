Tăng cường hợp tác giữa Cảnh sát cơ động Việt Nam và Cảnh sát vũ trang Trung Quốc

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi tiếp. Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc do Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân tặng quà Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhiệt liệt chào mừng Trung tướng Lưu Kiến Vĩ cùng Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, việc tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa CSCĐ Bộ Công an Việt Nam với lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy chính trị lẫn nhau mà còn cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đưa quan hệ hợp tác thực thi pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả Chương trình huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026” tổ chức tại Việt Nam, hai bên khẳng định đây là bước phát triển tiếp nối thành công của Chương trình “Hợp tác 2024” được tổ chức tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc thăm Phòng truyền thống lực lượng CSCĐ Việt Nam.

Thông qua các hoạt động huấn luyện và diễn tập thực binh, cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng đã có điều kiện trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng, đổi mới phương pháp huấn luyện và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong nhiệm vụ phòng, chống khủng bố. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, đột xuất. Kết quả chương trình cũng là cơ sở thực tiễn để hai bên tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Lưu Kiến Vĩ đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của nước chủ nhà trong khuôn khổ Chương trình “Hợp tác 2026”. Trung tướng Lưu Kiến Vĩ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác chặt chẽ, mở rộng giao lưu nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ chung.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về an ninh, phòng, chống khủng bố; phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm nâng cao thể lực và năng lực tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tăng cường khả năng hiệp đồng giữa hai lực lượng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, đồng thời đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.