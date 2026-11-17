Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi tiếp. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) cùng chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. Về phía Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc có Trung tướng Lưu Kiến Vĩ, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn.

Trong không khí hữu nghị, trọng thị và tin cậy, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhiệt liệt chào mừng Trung tướng Lưu Kiến Vĩ cùng Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, việc tăng cường giao lưu, trao đổi và hợp tác giữa lực lượng CSCĐ Bộ Công an Việt Nam với lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Các đại biểu dự buổi tiếp.

Hoạt động này không chỉ củng cố sự hiểu biết, tin cậy chính trị lẫn nhau mà còn góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, đưa quan hệ hợp tác thực thi pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả của chương trình huấn luyện, diễn tập chung chống khủng bố “Hợp tác - 2026” tại Việt Nam, hai bên khẳng định đây là bước phát triển tiếp nối thành công từ chương trình “Hợp tác - 2024” tổ chức tại Trung Quốc.

Thông qua quá trình huấn luyện và diễn tập thực binh, cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng đã có cơ hội trao đổi sâu rộng kinh nghiệm thực tiễn về công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức lực lượng, đổi mới phương pháp huấn luyện cũng như ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào nhiệm vụ phòng, chống khủng bố.

Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ - chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, đột xuất. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để hai bên rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án tác chiến trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc thăm Phòng truyền thống Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Lưu Kiến Vĩ đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của nước chủ nhà trong khuôn khổ chương trình “Hợp tác - 2026”.

Đồng chí Phó Tư lệnh lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế hợp tác chặt chẽ, mở rộng giao lưu nghiệp vụ và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ chung.

Trên tinh thần nhất trí cao, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp; tích cực tham gia các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về an ninh, chống khủng bố; đồng thời phối hợp tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm nâng cao thể lực và năng lực tác chiến.

Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để củng cố sức mạnh hiệp đồng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước và hòa bình, ổn định trong khu vực.