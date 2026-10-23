Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam-Lào

Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai dự án. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự buổi lễ có ông Sinlavong Khoutphaythoune, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; ông Somchit Inthamith, nguyên Thứ trưởng Công thương Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào cùng đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Supchaleun và Tập đoàn Việt Nga giới thiệu tổng thể về dự án, cam kết thực hiện các nghĩa vụ để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Dưới sự chứng kiến của các đại biểu, khách mời, ông Anousack Keochaleun, Chủ tịch Tập đoàn Supchaleun và ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Việt Nga, cùng ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun và Dự án Smart Farm.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. (Ảnh: DUY TOÀN)

Dự án Tòa tháp trung tâm Supchaleun được xây dựng trên diện tích 4.600m² tại thủ đô Vientiane, gồm hai tòa tháp liền khối cao 15 tầng, tích hợp nhà phố thương mại (shophouse), văn phòng, nhà hàng, quán cà-phê ngoài trời, khu sạc xe điện, yoga-gym-sauna, và căn hộ cao cấp. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21,2 triệu USD, thời gian hoàn thiện là 2,5 năm, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ tạo doanh thu khoảng 25 triệu USD sau 5 năm.

Dự án Smart Farm có vốn đầu tư 8 triệu USD, được quy hoạch và xây dựng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết hợp nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Dự án gồm khu nhà xưởng, 3.000 hồ nuôi tôm cá và 40ha cây ăn quả, sử dụng hệ thống lọc nước công nghệ cao và điện mặt trời. Trong đó, hệ thống nuôi cá trê dự kiến cung ứng 1-2 tấn cá thương phẩm mỗi ngày cho thị trường thủ đô Vientiane; vùng chuyên canh 40ha dừa gắn với nhà máy chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm thủy sản và bùn hữu cơ để sản xuất phân vi sinh phục vụ trồng trọt. Mô hình giúp tối ưu chi phí, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ đạt lợi nhuận ròng trung bình hơn 20 tỷ kíp/năm.

Việc ký kết thỏa thuận giữa hai Tập đoàn Supchaleun và Việt Nga thể hiện tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào trong các lĩnh vực xây dựng bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển các mô hình kinh tế xanh. Hợp tác thông qua phát huy thế mạnh, nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi bên không chỉ mở ra cơ hội triển khai các dự án đầu tư cụ thể, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào ngày càng phát triển.