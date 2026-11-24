Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại buổi tiếp, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhiệt liệt chào mừng Đại tá Vông-lít In-sụ-măng cùng các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc với Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng; đồng thời chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn tại Việt Nam thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện chuyển lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất của Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao quà tặng Đại tá Vông-lít In-sụ-măng. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, coi trọng việc gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện đề nghị Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Văn phòng Tổng cục An ninh Lào tăng cường trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; bảo đảm thông tin được trao đổi kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo của lãnh đạo hai lực lượng.

Cùng với đó, hai bên cần chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, trao đổi thông tin và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự ở khu vực biên giới hai nước, nhất là những vụ việc có yếu tố liên quan đến cả hai bên. Khi xuất hiện tình hình phức tạp, cần kịp thời thông báo, trao đổi và phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết phù hợp.

Đại tá Vông-lít In-sụ-măng trao quà tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Ngọc Lâm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Tổng cục An ninh Lào; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ hai bên.

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Văn phòng Tổng cục An ninh Lào sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả những nội dung đã thống nhất, đóng góp tích cực vào quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Vông-lít In-sụ-măng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan sẽ ngày càng được củng cố, phát triển theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới và vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.