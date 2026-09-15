Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chào mừng Thứ trưởng Dmitry Korodyuk và các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại hội đàm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ vui mừng gặp Thứ trưởng Dmitry Korodyuk và các thành viên Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Belarus; tin tưởng cuộc hội đàm là cơ hội để hai bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng bày tỏ vui mừng nhận thấy, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Belarus đang phát triển tích cực. Sau chuyến thăm chính thức Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2025, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đường bay Minsk - Phú Quốc khai trương tháng 10/2025, hãng hàng không Belarus đã thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên Minsk - Cam Ranh ngày 20/3/2026, mở thêm cơ hội hợp tác về du lịch, thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia, góp phần tăng cường kết nối giữa Đông Nam Á và Trung Đông Âu.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Belarus và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Belarus thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký; duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp xác minh, truy bắt, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thực thi pháp luật.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhận định, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Sự phát triển của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm cho phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, khó phát hiện, mang tính xuyên quốc gia, tác động trực tiếp đến ổn định, an toàn xã hội của cả Việt Nam và Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa đơn vị chức năng hai Bộ.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị hai Bộ tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, trong đó có Công an các địa phương; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hai bên nghiên cứu mở rộng các hoạt động giao lưu về võ thuật, văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ hai Bộ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cũng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, mua bán người, tổ chức đưa người di cư trái phép; huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ; huấn luyện Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm; sử dụng các loại thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện áp chế UAV. Các chương trình đào tạo, tập huấn có thể được tổ chức tại cả Việt Nam và Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk

Bộ Công an Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ Belarus tiếp nhận các đoàn cán bộ sang tập huấn về sử dụng UAV phục vụ công tác; an ninh mạng; tìm kiếm thông tin có giá trị nghiệp vụ trên Internet, phân tích thông tin máy tính; công nghệ giám định hiện đại trong nghiên cứu giấy tờ tùy thân nhằm xác định tính xác thực.

Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam mời Bộ Nội vụ Belarus cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy các chuyên đề về an ninh mạng và quan tâm, sớm trao đổi để hai bên chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm hiệu quả các khóa học.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao tặng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk Mặt trống đồng mạ vàng, biểu tượng thể hiện những giá trị đặc sắc của văn hóa truyền thống và nền văn minh lúa nước Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các đoàn cấp cao thăm, làm việc tại mỗi nước và khi tham dự các sự kiện quốc tế lớn. Trong bối cảnh Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao APEC năm 2027, Bộ Công an Việt Nam mong muốn Bộ Nội vụ Belarus tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Mỗi nước chúng ta đều có nhu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc, thịnh vượng của người dân.

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Công an Việt Nam; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Belarus và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua.

Thứ trưởng Dmitry Korodyuk bày tỏ nhất trí với những nội dung Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao đổi; khẳng định Bộ Nội vụ Belarus coi trọng quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Belarus Dmitry Korodyuk cùng các đại biểu.

Kết thúc hội đàm, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Dmitry Korodyuk đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an Việt Nam với Học viện Bộ Nội vụ Belarus; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an Việt Nam với Trường Đại học Mogilev, Bộ Nội vụ Belarus.