Tăng cường hợp tác, giữ vững an ninh trật tự xã hội trên biên giới

Lực lượng Biên phòng hai bên ký kết Biên bản hội đàm. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai)

Trong chương trình, lực lượng Biên phòng hai bên đã cùng tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi pháp luật cho cư dân, hành khách qua lại hai bên biên giới. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành các Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu của người dân.

Đồng thời, hai bên cùng tiến hành kiểm tra liên hợp cột mốc quốc giới 101(1) bảo đảm nguyên trạng, an toàn.

Lực lượng Biên phòng hai bên tiến hành kiểm tra cột mốc 101 (1). (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai)

Trong không khí bình đẳng, hữu nghị và thẳng thắn tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá toàn diện công tác phối hợp quản lý, kiểm soát biên giới thời gian qua, đồng thời thống nhất 5 nội dung trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo gồm:

Thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các nhận thức chung giữa quân đội hai nước để kịp thời xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giữ vững an ninh trật tự xã hội khu vực biên giới và quyết liệt đấu tranh với các hoạt động tội phạm.

Tăng cường tuyên truyền cho cư dân và người hoạt động ở khu vực biên giới, tránh các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng Biên phòng hai bên phối hợp tuyên truyền pháp luật cho hành khách và cư dân biên giới. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai)

Duy trì hiệu quả cơ chế tuần tra song phương, liên hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tặng quà lưu niệm nhân các ngày lễ lớn nhằm thắt chặt tình cảm giữa lực lượng biên phòng hai bên.

Thường xuyên trao đổi thông tin qua đường dây nóng, thư tín; phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiệp vụ và liên hợp kiểm tra biên giới nhằm bảo đảm khu vực biên giới luôn an toàn, ổn định, hợp tác cùng phát triển.