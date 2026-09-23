Tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình giữa Công an Việt Nam – Trung Quốc

Sáng 23/9, tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực GGHB Bộ Công an (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra Lễ khai giảng chương trình trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực sẵn sàng triển khai giữa Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ và Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát GGHB Trung Quốc.

Đoàn công tác thuộc Trung tâm Huấn luyện cảnh sát GGHB Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực GGHB Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó chánh văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ nhấn mạnh: “Hoạt động trao đổi kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, năng lực tác chiến và khả năng sẵn sàng triển khai của Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 Bộ Công an (VNFPU1). Đồng thời, hỗ trợ CBCS nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị hồ sơ, trang thiết bị và các nội dung phục vụ đánh giá năng lực hoạt động của LHQ”.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long đánh giá cao việc Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát GGHB thuộc Trường Đại học Cảnh sát nhân dân Trung Quốc đã cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm sang Việt Nam lần này. Đây không chỉ là hoạt động trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là cơ hội để CBCS hai bên tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước.

Thượng tá Nguyễn Xuân Long, Phó chánh văn phòng chuyên trách, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ phát biểu tại lễ khai giảng.

Thông qua chương trình, những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của các chuyên gia Trung Quốc sẽ được chia sẻ một cách thiết thực, góp phần hỗ trợ VNFPU1 tiếp tục hoàn thiện năng lực và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Thay mặt đoàn chuyên gia Trung Quốc, đồng chí Vương Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát GGHB Trung Quốc khẳng định: “Chuyến công tác lần này là hoạt động cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo Bộ Công an hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực GGHB”.

Đồng chí Vương Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát GGHB Trung Quốc phát biểu tại lễ khai giảng.

Trước đó, tháng 8/2025, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam gồm 11 thành viên do Đại tá Lê Quốc Huy, lãnh đạo Văn phòng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát GGHB Trung Quốc. Đoàn đã cùng các sĩ quan cảnh sát Trung Quốc tham gia Kỳ thi tuyển chọn cá nhân cảnh sát GGHB của LHQ và đạt thành tích xuất sắc.

Chương trình trao đổi kinh nghiệm dự kiến sẽ diễn ra trong 8 ngày, với sự hỗ trợ, hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Trung tâm Huấn luyện Cảnh sát GGHB Trung Quốc. Nội dung chương trình khoá học sẽ đi sâu trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ huy, điều hành; chuẩn bị hồ sơ, thiết bị cho Đơn vị Cảnh sát GGHB; diễn tập thực chiến các nhiệm vụ cụ thể tại phái bộ.

Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, Ban Chỉ huy Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác thuộc Trung tâm Huấn luyện cảnh sát GGHB Trung Quốc.

Các hoạt động trao đổi, huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn góp phần tăng cường hợp tác giữa lực lượng GGHB Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc. Đồng thời, đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng góp phần giúp Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 nâng cao mức độ sẵn sàng, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của LHQ, hướng tới các bước đánh giá, nâng cấp tiếp theo trong Hệ thống sẵn sàng năng lực triển khai.

Lực lượng GGHB LHQ của hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại lễ khai giảng.

Để chương trình trao đổi kinh nghiệm diễn ra hiệu quả, Phó chánh Văn phòng chuyên trách Nguyễn Xuân Long đề nghị các học viên tham gia Chương trình với tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị và chủ động học hỏi; tích cực trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia Trung Quốc; đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa cán bộ, chiến sĩ hai nước.