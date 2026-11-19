Quang cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc với Bộ GD&ĐT; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam và Đức có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời.

Năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2026 đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; trong đó, giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu, có vai trò quyết định đối với phát triển con người và tương lai đất nước.

Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức tại buổi làm việc

Ông Theo Glauch chia sẻ, với tư cách vừa là nhà khoa học, vừa là chính trị gia, ông đánh giá cao vai trò của khoa học trong giải quyết các vấn đề về khí hậu, y tế và năng lượng. Trao đổi khoa học không chỉ tạo cơ hội chia sẻ tri thức mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ông Theo Glauch cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nối sinh viên, nhà nghiên cứu và người học nghề giữa hai nước; đồng thời cho rằng giáo dục là tài sản công, mọi người cần có cơ hội tiếp cận bình đẳng, không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình.

Trao đổi về hợp tác giáo dục đại học, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cho biết, Trường Đại học Việt Đức (VGU) được thành lập năm 2008, hiện có khoảng 3.800 sinh viên với 22 chương trình đào tạo. Việt Nam mong muốn phát triển VGU trở thành cầu nối hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học giữa hai nước.

Ông Theo Glauch, Phó Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng mong muốn các nhà khoa học Đức đến làm việc tại VGU, dành thời gian dài hơn tại Việt Nam để cùng nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác trong những lĩnh vực như bán dẫn, hóa học, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng, vật liệu và y học. Việt Nam sẵn sàng đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu chung.

Bên cạnh hợp tác giáo dục đại học, Thứ trưởng đề cập việc mở rộng hợp tác trong giáo dục nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm về mô hình đào tạo kép của Đức và sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo. Thứ trưởng cũng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chính sách giáo dục; nghiên cứu khả năng triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên, nhà khoa học Việt Nam hợp tác với các nhà khoa học Đức thông qua Quỹ Rosa Luxemburg. Việt Nam luôn chào đón sinh viên Đức sang học tập, tìm hiểu văn hóa tại Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Quang Hưng trao đổi tại buổi làm việc

Trao đổi về cơ hội học tập tại Đức, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, cho biết Đức là điểm đến được nhiều sinh viên Việt Nam quan tâm nhờ chất lượng giáo dục, cơ hội việc làm và chính sách học phí.

Ông mong muốn phía Đức hỗ trợ đào tạo giáo viên tiếng Đức, tăng cường giáo viên sang giảng dạy tại Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội cho sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đức.

Bà Vũ Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, cho biết trong khoảng 30 năm qua, Đức đã hỗ trợ 22 trường cao đẳng hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam đang tích cực nghiên cứu, tham khảo mô hình đào tạo kép của Đức, trong đó chú trọng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cảm ơn những chia sẻ của Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Đức ngày càng phát triển.