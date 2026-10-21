Tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: HN)

Tòa án nhân dân Khu vực 2-thành phố Hà Nội là một trong hai Tòa án trên cả nước được giao thẩm quyền chuyên biệt trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính về sở hữu trí tuệ.

Phiên làm việc là dịp để các bên tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hướng tới nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, các đại biểu tập trung trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, nhất là việc xác định thiệt hại và chi phí hợp lý để thuê luật sư.

Theo đó, việc xác định mức bồi thường cần căn cứ vào quy định pháp luật và chứng cứ trong từng vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời xác định trách nhiệm của bên có hành vi xâm phạm. Một nội dung được quan tâm là những khó khăn trong việc chứng minh thiệt hại thực tế, nhất là đối với các thương hiệu có hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia.

Các bên trao đổi về việc thu thập, đánh giá tài liệu chứng minh tổn thất về doanh thu, lợi nhuận và giá trị thương hiệu; đồng thời thảo luận về cơ chế xác định mức bồi thường trong trường hợp không thể xác định thiệt hại bằng tiền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với chi phí luật sư, phiên làm việc đề cập việc xác định tính hợp lý của khoản chi phí yêu cầu hoàn trả, cũng như yêu cầu cung cấp hóa đơn, chứng từ và tài liệu có liên quan để làm căn cứ xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Các đại biểu cũng trao đổi về hiện tượng hàng hóa có hình thức, thiết kế tương tự sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, thường được gọi là “dupes” (hàng thế thân). Đây là vấn đề đặt ra nhiều thách thức trong thực tiễn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi phải xem xét đặc điểm của từng sản phẩm, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các căn cứ pháp lý liên quan để xác định có hay không hành vi xâm phạm.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán trong giải quyết các vụ án sở hữu trí tuệ được xác định là nội dung có ý nghĩa thiết thực. Các tranh chấp trong lĩnh vực này ngày càng đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức pháp luật với hiểu biết về đặc điểm kỹ thuật, quy trình sản xuất và phương thức nhận diện sản phẩm chính hãng.

Trên tinh thần hợp tác, đại diện Tòa án Khu vực 2 đề xuất UNIFAB hỗ trợ cung cấp các cẩm nang kỹ thuật, tài liệu cập nhật về dấu hiệu nhận diện và phương pháp phân biệt hàng thật, hàng giả; đồng thời phối hợp INPI và Đại sứ quán Pháp nghiên cứu, xây dựng các chương trình tập huấn chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ tại Pháp và châu Âu.

Kinh nghiệm thực tiễn từ các tổ chức chuyên môn, cơ quan sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần bổ sung nguồn tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá chứng cứ và nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án thuộc lĩnh vực này.

Kết thúc phiên làm việc, hai bên trao bản ghi nhớ nhanh (Aide-mémoire) bằng tiếng Anh, tổng hợp các nội dung trao đổi và đề xuất hợp tác.