Tăng cường hợp tác du lịch, kết nối tuyến đường bộ Lào - Việt Nam - Thái Lan

Quang cảnh cuộc hội đàm và làm việc giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Bokeo. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Buổi làm việc tập trung trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành du lịch và từng bước hình thành các tuyến du lịch đường bộ kết nối giữa ba nước Lào – Việt Nam – Thái Lan.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, vị trí địa lý, tiềm năng du lịch, cũng như công tác quản lý, phát triển và quảng bá các điểm đến của mỗi địa phương. Hai bên cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền.

Đánh giá cao ý nghĩa của chuyến công tác, đồng chí Khamseng Suliyavong, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bokeo nhấn mạnh cuộc hội đàm lần này là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh. Tỉnh Bokeo với lợi thế nằm ở ngã ba biên giới, có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái và giao thương quốc tế. Việc tăng cường hợp tác với tỉnh Điện Biên không chỉ giúp hai bên phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có mà còn tạo tiền đề vững chắc để nghiên cứu, xây dựng và kết nối hạ tầng giao thông đường bộ giữa Lào, Việt Nam và Thái Lan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách quốc tế qua lại biên giới.

Nhất trí với đánh giá của lãnh đạo tỉnh Bokeo, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên khẳng định chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bokeo lần này là hoạt động cụ thể nhằm triển khai định hướng mở rộng hợp tác, kết nối du lịch quốc tế của tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào và Bắc Thái Lan. Điện Biên luôn coi trọng và mong muốn đưa mối quan hệ hợp tác với Bokeo đi vào chiều sâu, thiết thực. Đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc kết nối các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch hai bên sẽ từng bước hình thành các chương trình du lịch liên kết hấp dẫn, đặc biệt là việc phát triển các tour caravan tự lái ô tô, xe máy xuyên quốc gia theo hành trình Lào - Việt Nam - Thái Lan.

Trên cơ sở thống nhất cao, hai bên đề xuất và nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên nhiều khía cạnh trọng tâm. Trong đó, hai tỉnh chú trọng thiết lập mối quan hệ hợp tác trực tiếp, thường xuyên giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Bokeo. Hai cơ quan chuyên môn sẽ luân phiên tổ chức các chương trình gặp mặt, trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc hội đàm, làm việc giữa hai tỉnh Điện Biên và Bokeo. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên và tỉnh Bokeo cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp du lịch hai nước chủ động kết nối, khảo sát thị trường và xây dựng các tour, tuyến mới. Hai bên sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục đón và đưa khách du lịch, hỗ trợ các đoàn du lịch tự lái caravan lưu thông an toàn, thuận tiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được hai địa phương đặc biệt quan tâm. Hai bên thống nhất chủ động tăng cường chia sẻ dữ liệu, phối hợp quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của mỗi tỉnh trên các phương tiện truyền thông và tại các sự kiện du lịch lớn trong khu vực.

Ngay sau buổi hội đàm, Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và Đoàn đại biểu tỉnh Bokeo đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ sở dịch vụ, điểm đến du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bokeo. Hoạt động khảo sát giúp cơ quan quản lý và các doanh nghiệp hai bên đánh giá trực tiếp điều kiện cơ sở vật chất, năng lực phục vụ, từ đó thống nhất các giải pháp kỹ thuật nhằm sớm đưa các nội dung hợp tác vào triển khai thực tế.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên tại tỉnh Bokeo đã mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của ngành du lịch hai tỉnh nói riêng và vùng liên kết Lào – Việt Nam – Thái Lan nói chung. Kết quả của buổi làm việc không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế du lịch theo hướng xanh, bền vững mà còn tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.