Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Preah Sihanouk

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Mang Sineth chào đón Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu tại Tòa Thị chính. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ mà Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tỉnh, Chính quyền và Hội đồng tỉnh Preah Sihanouk dành cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville; bày tỏ mong muốn đóng góp tích cực hơn vào việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa tỉnh Preah Sihanouk với các địa phương Việt Nam về an ninh, đầu tư thương mại, nông nghiệp, kinh tế biển, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu đề nghị Đảng bộ CPP tỉnh và Chính quyền tỉnh Preah Sihanouk tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh làm ăn, kinh doanh ổn định phát triển, cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định lâu dài tại đây, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Về phần mình, Bí thư Đảng bộ CPP tỉnh, Tỉnh trưởng Mang Sineth hoan nghênh Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Preah Sihanouk; giới thiệu khái quát về tình hình xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; hy vọng làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực với các địa phương Việt Nam; tỉnh Preah Sihanouk hoan nghênh và kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam quan tâm và tới tỉnh khảo sát cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trung Hiếu và Bí thư Đảng bộ CPP tỉnh Preah Sihanouk, Tỉnh trưởng Mang Sineth trao quà lưu niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

Hai bên còn trao đổi về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với Đảng bộ CPP tỉnh, Chính quyền và Hội đồng tỉnh Preah Sihanouk, triển khai công tác ngoại giao kinh tế, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa các địa phương hai nước.

Hai bên chụp ảnh kỷ niệm. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Sihanoukville)

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville)