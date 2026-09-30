Tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam - Campuchia

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Sar Sokha cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia sang Việt Nam tham dự Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Cùng dự có Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia thời gian qua.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Sokha cùng Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia; qua Phó Thủ tướng Sar Sokha, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Cố vấn tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia và gia đình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Chính phủ, Bộ Nội vụ Campuchia trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến; chúc mừng thành công của Hội nghị quốc tế về đấu tranh phòng, chống lừa đảo trực tuyến do Campuchia đăng cai tổ chức từ ngày 23-24/9 vừa qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ Campuchia cùng sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam.

Đề cập quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai bộ, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; không để các cá nhân, tổ chức sử dụng lãnh thổ nước này xâm hại an ninh, lợi ích của nước kia.

Hai bên cũng duy trì thường xuyên Nhóm công tác chung nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Sokha đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước thời gian qua.

Để quan hệ hợp tác giữa hai bộ tiếp tục là một trụ cột vững chắc trong quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; phối hợp ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề biên giới, xuất nhập cảnh để chia rẽ quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đồng thời đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt những đối tượng có quyết định truy nã của Công an Việt Nam đang lẩn trốn hoặc bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án tại Campuchia; tạo điều kiện cho Cơ quan đại diện Bộ Công an, Tổ công tác thường trực Bộ Công an tại Campuchia và Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt, trao trả tội phạm và giải cứu nạn nhân.

Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Nội vụ Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; trên cơ sở đề nghị của phía Campuchia, Bộ Công an Việt Nam sẽ hỗ trợ trong khả năng về phương tiện, thiết bị và sẵn sàng cử chuyên gia sang tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng Campuchia.

Về chương trình hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên trao đổi về khả năng ký Kế hoạch hợp tác năm 2027 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nhân dịp Đoàn đại biểu Bộ Công an tham gia Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến vào tháng 11/2026.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, nhất là trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lừa đảo trực tuyến, truy bắt đối tượng truy nã và bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của mỗi nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Sokha khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam.