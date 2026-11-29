Toàn cảnh hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Trung tướng Soulina Keopaseuth, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an Lào làm Trưởng đoàn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Tại cuộc hội đàm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Công an hai nước được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Bộ Công an hai nước quan tâm ở nhiều cấp độ, lĩnh vực như trao đổi chuyên gia, tổ chức các lớp nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chính trị, công tác đảng và công tác xây dựng lực lượng. Việc Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ xây dựng Học viện Chính trị Công an Lào, phối hợp công tác giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, lâu dài và mang tính chiến lược.

Phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị hai Bộ cần tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác đào tạo và bồi dưỡng thật cụ thể căn cứ nhu cầu nhân lực và năng lực của mỗi bên. Đồng thời chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu, vị trí công tác thực tiễn; nâng cao chất lượng hợp tác về công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng. Ngoài ra cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào cho công an xã biên giới Việt Nam.

Trung tướng Soulina Keopaseuth phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Soulina Keopaseuth, Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an Lào khẳng định, thời gian tới sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào nói chung, quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai Bộ Công an hai nước nói riêng.

Trước đó, sáng 28/11, tại thủ đô Vientiane, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Học viện Chính trị Công an, Bộ Công an Lào tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác Đảng, công tác chính trị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an Việt Nam và Trung tướng Soulyna Keopaseuth, Thứ trưởng Công an Lào.

Các đại biểu Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào tham dự hội thảo. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại hội thảo, các đại biểu hai nước đã tập trung thảo luận cơ sở lý luận, thực tiễn và bối cảnh, triển vọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác Đảng, công tác chính trị giữa Việt Nam và Lào. Trong đó, tập trung vào chủ trương, chính sách, cơ chế, thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và đặc điểm công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an của hai bên hiện nay; kết quả, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, đưa ra định hướng giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy và công tác đảng, công tác chính trị giữa hai nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, những kết quả trao đổi tại hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của các cơ sở đào tạo trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Công an hai nước; vị trí đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, trao đổi lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về phát triển quan hệ Việt Nam-Lào; xác định hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác đảng, công tác chính trị là một trong những lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược, lâu dài giữa hai Bộ.

Tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất về công tác đảng, công tác chính trị; chăm lo xây dựng lực lượng Công an hai nước vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước. Tập trung trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đạo đức cách mạng và văn hóa ứng xử. Đặc biệt, cần quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử, vun đắp tình cảm thủy chung, son sắt, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị cần gắn hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu, bài toán thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao năng lực phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh chung. Qua đó, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ và bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy hiệu quả các hình thức hội thảo, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm.

Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Công an Lào (bên phải) tiếp Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trước đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng đã đến chào xã giao Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Công an Lào tại trụ sở Bộ Công an Lào.