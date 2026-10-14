Tăng cường hợp tác, đảm bảo an ninh quốc gia giữa công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông

Đại tá Trần Minh Nguyên – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Houm Chay Kẹo Sỉ Bun Hương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong suốt những năm qua, Việt Nam và Lào tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng các hoạt động đối ngoại. Đảng, Nhà nước hai bên tiếp tục quan tâm, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

Trong bối cảnh chung, công tác hợp tác an ninh quốc gia giữa lực lượng công an hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao, thể hiện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ ANQG, phục vụ phát triển KT-XH và bảo vệ tuyệt đối an toàn tuyến biên giới Đà Nẵng – Sê Kông.

Đại tá Trần Minh Nguyên phát biểu tại hội nghị

Điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 là hai bên thống nhất phối hợp tổ chức hội nghị giao ban an ninh lần thứ II và tổ chức các đoàn công tác của Công an TP Đà Nẵng sang trao đổi, làm việc với công an tỉnh Sê Kông.

Đại tá Trần Minh Nguyên – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá, những kết quả nổi bật trong công tác hợp tác thời gian qua là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tin cậy và gắn bó giữa lực lượng Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông.

Để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị công an các đơn vị, địa phương đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai các mặt công tác đồng thời phân tích tình hình, đánh giá, dự báo những nguy cơ, thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia của hai địa phương.

Quan trọng hơn là trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, nâng cao chất lượng, tính kịp thời của việc trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. “Công an TP Đà Nẵng luôn tin tưởng, với sự hợp tác chặt chẽ của lực lượng Công an hai địa phương, chúng ta sẽ chung tay giữ vững ANTT, phục vụ phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông, mãi mãi vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào”, Đại tá Trần Minh Nguyên khẳng định.

Đại tá Houm Chay Kẹo Sỉ Bun Hương phát biểu tại hội nghị

Đại tá Houm Chay Kẹo Sỉ Bun Hương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đề nghị lực lượng Công an hai địa phương tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra, theo dõi, tuần tra tại khu vực biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán hàng hoá và các loại chất cấm cũng như các loại tội phạm khác.

Tại hội nghị, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai các nhiệm vụ hợp tác năm 2027. Trọng tâm là lực lượng công an chủ động tham mưu chính quyền hai địa phương, Bộ Công an hai nước có các dự án hỗ trợ, hợp tác đầu tư trong khả năng, điều kiện phù hợp, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, ngoại ngữ… hỗ trợ nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn về hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai các nhiệm vụ hợp tác năm 2027

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã giáp biên kết nghĩa, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác và triển khai các mặt công tác đảm bảo ANQG trong thời gian đến.

Đông A