Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Mai Liên)

Hội nghị quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động, các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng và tác động mạnh mẽ đến thay đổi thị trường lao động, yêu cầu về kỹ năng và quy trình sản xuất, Việt Nam cũng đứng trước bài toán khai thác hiệu quả tiềm năng công nghệ, đồng thời bảo đảm quyền lợi người lao động. Theo nghiên cứu của ILO năm 2024, khoảng 11,5 triệu việc làm tại Việt Nam, tương đương 20,8% tổng số việc làm, có mức độ tiếp xúc tiềm tàng với AI tạo sinh.

Toàn cảnh Hội nghị “Thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vì việc làm thỏa đáng tại Việt Nam”. (Ảnh: Mai Liên)

Hội nghị là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn chính sách, cập nhật những bằng chứng mới về tác động của AI đối với năng suất, việc làm và kỹ năng; chia sẻ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng người lao động ứng dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, các đại biểu đề xuất những ưu tiên về chính sách, năng lực và hợp tác nhằm hoạch định chiến lược đầu tư hiệu quả, phát huy lợi ích của AI đối với doanh nghiệp và người lao động.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Phát triển bền vững (VCCI), Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, nhận định AI mở ra cơ hội nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh, song cũng đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng, quản trị và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Phát triển bền vững, Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VCCI), phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Mai Liên)

Dẫn bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026), ông Nguyễn Tiến Huy cho biết, Việt Nam đứng thứ 37 trong số 70 nền kinh tế và thứ 3 tại Đông Nam Á. Đây là tín hiệu tích cực, song Việt Nam cần tiếp tục chuyển hóa lợi thế công nghệ và thể chế thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh hơn và việc làm có chất lượng tốt hơn.

Đại diện VCCI đề xuất ba định hướng trọng tâm: gắn ứng dụng AI với nâng cao năng suất và chất lượng việc làm; bảo đảm người lao động được tham gia, chia sẻ lợi ích trong quá trình chuyển đổi; thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm.

Phát biểu định hướng tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng cần có sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động để đưa AI vào thực tiễn hiệu quả. Ông nhấn mạnh, dù doanh nghiệp là chủ thể chủ trì quá trình ứng dụng công nghệ, người lao động mới là đối tượng trực tiếp tiếp nhận và triển khai những thay đổi.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Liên)

Trong khi đó, một bộ phận lớn lao động tại Việt Nam đang làm việc trong các ngành thâm dụng lao động, có kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tiếp cận công nghệ còn hạn chế, dễ bị tổn thương trước những tác động của AI. Vì vậy, cần chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng để người lao động có thể làm chủ công nghệ.

Về phía ILO, bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, khẳng định AI có thể giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tạo cơ hội mới, song cũng làm thay đổi nhiệm vụ công việc, yêu cầu kỹ năng và điều kiện lao động.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mai Liên)

Do đó, việc ứng dụng AI cần lấy con người làm trung tâm, gắn tăng năng suất với việc làm tốt hơn, tôn trọng quyền của người lao động và tạo cơ hội học tập, thích ứng với những thay đổi. Bà cũng cho rằng cần tăng cường đối thoại giữa Chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và người lao động để thúc đẩy ứng dụng AI có trách nhiệm.

Hội nghị bao gồm hai phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất với chủ đề “AI và thị trường lao động: Xây dựng nền tảng bằng chứng cho Việt Nam” tập trung đánh giá thực trạng chuyển đổi AI tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc làm, thị trường lao động nước ta.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm trong khuôn khổ Hội nghị. (Ảnh: Mai Liên)

Các đại biểu cũng trao đổi về nhu cầu dữ liệu, thống kê liên quan đến AI, nền kinh tế và thị trường lao động; vấn đề quản trị AI và xây dựng chính sách thị trường lao động dựa trên bằng chứng. Từ đó, hướng tới xác định những khoảng trống về bằng chứng, các ưu tiên và bước tiếp theo nhằm phát huy tiềm năng của chuyển đổi số, AI theo hướng lấy con người làm trung tâm.

Phiên thứ hai với chủ đề “Chuyển hóa việc ứng dụng AI thành năng suất cao hơn và việc làm tốt hơn” tập trung chia sẻ xu hướng năng suất lao động tại Việt Nam, cơ hội và thách thức đối với khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời trao đổi kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện dịch vụ thị trường lao động.

Cuối cùng, tọa đàm “Làm thế nào định hình việc áp dụng AI có trách nhiệm tại nơi làm việc ở Việt Nam để thúc đẩy việc làm thỏa đáng” hướng tới thảo luận về cách thức xây dựng môi trường làm việc thích ứng với AI, vai trò của các bên liên quan và những giải pháp bảo đảm quyền lợi người lao động trong quá trình ứng dụng công nghệ.