Tăng cường hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực AI và công nghiệp bán dẫn

Thông qua các thỏa thuận hợp tác, hoạt động đào tạo và kết nối doanh nghiệp, VKAISS 2026 mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực AI và bán dẫn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước phát triển công nghệ, nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thực hiện: Thái Mạnh