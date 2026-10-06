Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm vận hành tòa soạn hội tụ và chuyển đổi số báo chí

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai thông tin khái quát về tình hình tổ chức, vận hành của đơn vị sau khi sáp nhập; chia sẻ về những kết quả nổi bật trong tiến trình chuyển đổi số. Đơn vị hiện đang vận hành hiệu quả 2 hệ thống hạ tầng kỹ thuật số cốt lõi là MAM (hệ thống quản lý, sản xuất và lưu trữ phát thanh, truyền hình) và CMS (sản xuất và lưu trữ báo in, báo điện tử) đáp ứng yêu cầu sản xuất thông tin đa nền tảng, đa phương tiện.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ về các vấn đề trong quản lý báo chí như: kinh nghiệm vận hành mô hình tòa soạn hội tụ; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm; quy chế chi trả nhuận bút, thù lao của các loại hình báo chí...

Tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc thực tế trong quá trình kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức; giải pháp thiết thực nhằm khai thác tối đa hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, thúc đẩy năng lực sáng tạo của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu môi trường làm báo hiện đại.

Đoàn công tác đánh giá cao mô hình tổ chức, phương thức quản trị, năng lực sản xuất của Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai; những quy trình bài bản trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và cơ chế Nhà nước đặt hàng báo chí - đây là nền tảng quan trọng giúp cơ quan báo chí địa phương vận hành ổn định, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững. Buổi làm việc là dịp để các đơn vị tăng cường mối quan hệ hợp tác, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.