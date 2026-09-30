Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện và phục hồi cho cán bộ Bộ Công an Lào

Các học viên là cán bộ Bộ Công an Lào chụp ảnh lưu niệm với báo cáo viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng

Tại chương trình, các báo cáo viên của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 TP Đà Nẵng đã trình bày nhiều nội dung chuyên sâu, thiết thực liên quan đến quy trình tiếp nhận, phân loại và quản lý người cai nghiện; công tác điều trị cắt cơn, giải độc; tham vấn tâm lý; đào tạo nghề và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ bám sát tình hình công tác cai nghiện tại Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, giúp các học viên có thêm góc nhìn toàn diện về mô hình quản lý, điều trị và phục hồi cho người nghiện ma túy.

Các chuyên đề cũng cập nhật những quy định, phương pháp mới trong công tác cai nghiện bắt buộc và tự nguyện; quy trình trị liệu tâm lý, phục hồi sức khỏe và hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

Trong không khí cởi mở, đoàn kết và hợp tác, các học viên Bộ Công an Lào đã tích cực trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác phân loại người nghiện, ứng dụng y học trong điều trị cũng như các liệu pháp tâm lý - xã hội tại các cơ sở cai nghiện.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 29 giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn cho các cán bộ Bộ Công an Lào.