Tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 29/10, tại tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Công an tỉnh Khammuane (Lào) tổ chức hội đàm thường niên năm 2026.

Sự kiện nhằm đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự đồng thời thống nhất các giải pháp tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trần Xuân Lạn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Công an tỉnh Khammuane do Đại tá Bun Pá Đít Vông Phu Thon, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới thời gian qua.

Hai lực lượng đã duy trì trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, đấu tranh với các loại tội phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Đáng chú ý, trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hai bên đã phối hợp tiếp nhận 18 công dân bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động trở về quê hương; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng người Lào liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý 558 vụ vi phạm, khởi tố 44 vụ với 56 đối tượng.

Đặc biệt, hai lực lượng đã phối hợp tổ chức thành công diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới năm 2026. Hoạt động góp phần nâng cao năng lực hiệp đồng, khả năng xử lý các tình huống phức tạp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, hai bên chú trọng triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới thông qua những mô hình thiết thực, ý nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên. Điển hình như các mô hình “Nâng bước em tới trường," “Ánh sáng vùng biên," trong đó đã hỗ trợ 13 học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả các hiệp định, quy chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo trên không gian mạng.

Hai lực lượng tiếp tục phối hợp truy bắt đối tượng truy nã, tiếp nhận và bàn giao người vi phạm pháp luật theo quy định. Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo-Na Phậu và cửa khẩu phụ Cà Roòng-Noỏng Mạ. Đồng thời, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới Lào.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký biên bản thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới; tiếp tục duy trì cơ chế hội đàm thường niên, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy giữa hai lực lượng và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.