Tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh biên giới Việt Nam - Lào

Hội đàm thường niên năm 2026 giữa Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Công an tỉnh Sê Kông. Ảnh: HỒNG ANH

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới và an ninh của các địa phương.

Tại hội đàm, các bên thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác thời gian qua.

Theo đó, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững. Các lực lượng duy trì trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới.

Đáng chú ý, công tác phối hợp tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc và cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại, thăm thân của nhân dân hai nước.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Thiếu tướng Kham Ban Phommanivong, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản tại hội đàm. Ảnh: HỒNG ANH

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chủ trì đấu tranh thành công 5 chuyên án về ma túy, bắt giữ, xử lý 35 vụ với 44 đối tượng, thu giữ 1.058 gam ma túy các loại.

Về phía Công an tỉnh Sê Kông, đã triệt phá 34 vụ án ma túy, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ hơn 13.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các bên trao đổi về những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao.

Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và Công an tỉnh Sê Kông chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HỒNG ANH

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, các bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới; tăng cường phối hợp điều tra, xác minh, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Đồng thời, tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại hội đàm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới; đề xuất cấp trên cho phép duy trì hội đàm chung giữa ba đơn vị theo hình thức luân phiên, dự kiến hội đàm thường niên năm 2027 được tổ chức tại thành phố Huế.