Tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh biên giới Việt Nam - Lào

BĐBP thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông ký kết biên bản phối hợp đảm bảo ANTT.

Đoàn đại biểu BĐBP thành phố Đà Nẵng do Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Công an tỉnh Sê Kông do Thiếu tướng Kham Ban Phommanivong, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có đoàn đại biểu Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế.

Đây là lần đầu tiên BĐBP thành phố Huế cùng tham gia hội đàm thường niên với BĐBP thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới và an ninh của các địa phương.

Tại hội đàm, các bên đã thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác trong thời gian qua. Theo đó, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên, mốc quốc giới được giữ vững. Các lực lượng đã duy trì trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới.

Đáng chú ý, công tác phối hợp tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc và cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại, thăm thân của nhân dân hai nước.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Trong năm 2026, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã chủ trì đấu tranh thành công 5 chuyên án về ma túy, bắt giữ, xử lý 35 vụ với 44 đối tượng, thu giữ 1.058 gam ma túy các loại. Về phía Công an tỉnh Sê Kông, lực lượng chức năng đã triệt phá 34 vụ án ma túy, bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ hơn 13.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các bên cũng thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tá Trần Tiến Hiền nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là nền tảng quan trọng để các lực lượng tiếp tục tăng cường phối hợp, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời đề nghị các bên nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến; tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, các hiệp định, quy chế về biên giới giữa hai nước.

Lãnh đạo các bên chụp hình lưu niệm.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, các bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới; tăng cường phối hợp điều tra, xác minh, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Tại hội đàm, BĐBP thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới; đồng thời đề xuất cấp trên cho phép duy trì hội đàm chung giữa ba đơn vị theo hình thức luân phiên, dự kiến hội đàm thường niên năm 2027 được tổ chức tại thành phố Huế.

Hội đàm góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự tin cậy, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng các địa phương, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.