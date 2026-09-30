Tăng cường hợp tác an ninh giữa Việt Nam và các nước ASEAN

Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng thành công của Hội nghị quốc tế về đấu tranh phòng, chống lừa đảo trực tuyến do Campuchia đăng cai tổ chức từ ngày 23-24/9 vừa qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của Chính phủ Campuchia cùng sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia thời gian qua

Về hợp tác trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh hai Bên đã duy trì thường xuyên Nhóm công tác chung nhằm tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Sar Sokha đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Nội vụ Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 sắp tới; sẽ hỗ trợ trong khả năng về phương tiện, thiết bị và sẵn sàng cử chuyên gia sang tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng Campuchia…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam.

Về chương trình hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên trao đổi về khả năng ký Kế hoạch hợp tác năm 2027 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nhân dịp Đoàn đại biểu Bộ Công an tham gia Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến vào tháng 11/2026.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, nhất là trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm lừa đảo trực tuyến, truy bắt đối tượng truy nã và bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của mỗi nước, đồng thời mong muốn Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Nội vụ Campuchia trên tất cả các lĩnh vực…

Toàn cảnh buổi tiếp.

* Tiếp ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Bộ trưởng, Văn phòng Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Brunei Darussalam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Brunei đã duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế tích cực, bảo đảm an sinh xã hội; tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035 (Wawasan 2035), góp phần tích cực vào hòa bình và ổn định ở khu vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong lĩnh vực hợp tác an ninh và thực thi pháp luật, hai nước đã đạt một số kết quả tích cực thông qua khuôn khổ Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm; phối hợp ngăn chặn, phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia; tương trợ tư pháp về hình sự…

Để tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngài Bộ trưởng tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác về tình hình tội phạm trong khu vực nhất là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ma túy, mua bán người và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là những loại tội phạm không quốc gia riêng lẻ mà có thể tự mình giải quyết mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, trong đó có các nước ASEAN của chúng ta.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu.

Về phần mình, ngài Dato Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng Brunei phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã có các buổi tiếp song phương với Đoàn đại biểu cấp cao các nước Malaysia, Thái Lan, Timor Leste...