Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường dịp cuối năm

Các sản phẩm OCOP của tỉnh được trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm, góp phần quảng bá thương hiệu và mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ.

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ quan tâm triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu; hỗ trợ trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương tổ chức 15 khu trưng bày tại các hội chợ, triển lãm và hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, trong đó tham dự Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026; Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ xã Hiền Lương; Hội chợ Hùng Vương; tham dự hội chợ các tỉnh Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình; thực hiện trưng bày giới thiệu sản phẩm trong Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026”, tại Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”; phát hành 700 cuốn cẩm nang giới thiệu sản phẩm OCOP...

Tính đến tháng 10, ngành đã xác nhận 32 chương trình khuyến mại, đăng ký tổ chức 14 hội chợ, triển lãm; đồng thời hướng dẫn các địa phương về quản lý chợ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp, HTX có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, nắm bắt thị hiếu, kết nối với nhà phân phối và tìm kiếm đối tác. Việc tham gia các sự kiện thương mại trong và ngoài tỉnh còn góp phần đưa sản phẩm Đất Tổ tiếp cận những thị trường mới, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ.

Công ty Cổ phần Lita Food (xã Thanh Sơn) chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh sản xuất, chủ động nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường dịp cuối năm.

Chị Dương Thị Duyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX chè Thành Nam (xã Thanh Sơn) cho biết: “HTX có 6 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 2 sản phẩm đạt 3 sao, 4 sản phẩm đạt 4 sao. Tham gia các hội chợ, sự kiện trong và ngoài tỉnh không chỉ tạo cơ hội bán hàng mà còn giúp HTX giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa vùng chè của địa phương. Thông qua câu chuyện gắn với mỗi sản phẩm, khách hàng hiểu hơn về giá trị chè địa phương. Khi sản phẩm được nhiều người biết đến, HTX có thêm cơ hội mở rộng quan hệ với đối tác, đa dạng hóa đầu ra bên cạnh thị trường truyền thống”.

Gắn XTTM với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là hướng đi được tỉnh chú trọng. Theo số liệu của Sở nông nghiệp và môi trường, tỉnh Phú Thọ hiện có 571 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực. Đây là nguồn hàng có tiềm năng để quảng bá tại các hội chợ, triển lãm và kết nối với hệ thống phân phối.

Để nâng cao hiệu quả xúc tiến, các chủ thể OCOP đã gắn quảng bá với nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc. Cùng với đó, đẩy mạnh cải tiến mẫu mã, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và quy cách đóng gói theo từng phân khúc khách hàng đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm, biếu tặng dịp Tết.

Cùng với xúc tiến trực tiếp, thương mại điện tử đang mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất. Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ giaothuong.net.vn tiếp tục được duy trì, phát triển. Theo thông tin hiển thị trên sàn, nền tảng hiện có 470 gian hàng với gần 1.500 sản phẩm, dịch vụ, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường hàng hóa sôi động, đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp, HTX tăng tốc sản xuất, hoàn thiện mẫu mã, tìm kiếm đơn hàng và mở rộng hệ thống phân phối. Vì vậy, XTTM đóng vai trò quan trọng trong kết nối cung - cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Trên cơ sở đó, XTTM được thực hiện theo hướng bám sát nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng của doanh nghiệp và đặc điểm từng nhóm sản phẩm. Trọng tâm là nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương; đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống phân phối, chuỗi bán lẻ, đơn vị thu mua và các nền tảng thương mại điện tử...

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, kết nối đối tác, ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, cần chú trọng mở rộng các kênh phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ, điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để tận dụng cơ hội thị trường, doanh nghiệp, HTX chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, bảo đảm nguồn nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và chuẩn bị nguồn hàng phù hợp với nhu cầu cuối năm. Đối với sản phẩm phục vụ biếu tặng, phát triển các bộ quà Tết từ đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP là hướng đi cần được quan tâm nhằm đa dạng hóa chủng loại, gia tăng giá trị và nâng cao nhận diện thương hiệu hàng hóa Đất Tổ.

XTTM chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi gắn với năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường. Với việc đa dạng hóa hình thức quảng bá, phát triển thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, Phú Thọ có thêm điều kiện mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, HTX trong mùa mua sắm cuối năm, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế của tỉnh.